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Головна Одеса Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси

Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 10:00
Масове відключення світла в Одесі - адреси відключень та коли ДТЕК відновлять постачання електрики
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 10 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні будинків до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання користувача.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Левітана, 19-20,
  • Наукова, 1-44,
  • пров. Біологічний, 1-20,
  • пров. Математичний, 1-20,
  • пров. 2-3й Український,
  • Китобійна, 2-92,
  • Планетна, 1-38,
  • Академіка Вернадського, 1-51,
  • Купріна, 7-54,
  • Академічна, 1-52,
  • Ахматової, 1-40,
  • Ялинкова, 5-58,
  • пров. Новоукраїнський, 2-31,
  • Баштанна, 2-16,
  • Окружна, 17-42,
  • пров. 1-2й Академічний, 1-21,
  • Шелухіна, 1-33,
  • Педагогічна, 21,
  • Чернігівська, 1-24,
  • пров. 1-2й Китобійний, 1-50,
  • Левкоєва, 1-7,
  • пров. Чернігівський, 1-8,
  • Вазова, 9,
  • Вертелецького, 7б,13,
  • Дмитріївська, 1-45,
  • Лядова, 1-15,
  • Немировича-Данченка, 10-16,
  • Рясна, 1-35,
  • Прорізна, 5,5а,
  • Собінова, 15-20,
  • Флотська, 4-21,
  • пров. 1й Рясний, 1-15,
  • пров. Флотський, 2-23,
  • Архітектурна, 10-14,
  • Драгоманова, 1-25,
  • Кавунова, 1-18,
  • Кримська, 1-3,
  • пров. Історичний, 1-14,
  • пров. Кримський, 1-22,
  • пров. Слави, 1-10,
  • пров. Климовича,
  • пров. Чехівського,
  • пров. Кричевського,
  • пров. Чубинського,
  • Сумська, 24-69,
  • Харківська, 1-20,
  • Юннатів, 1-15,
  • Фонтанська дор., 129,
  • Костанді, 60,
  • Харківська, 20б,
  • пров. 1й Юннатів, 1-12,
  • пров. 2-3й Костанді, 2-8,
  • Квіткова, 4,
  • пров. Безіменний, 2-12,
  • пров. Іподромний, 10,
  • пров. Молокова, 1-12. 

Роботи до 18.00.

  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Едуардса, 28-40,
  • Лігінська, 1-33,
  • Рівності, 1-195,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності,
  • Фонтанська дор., 106/к.37,40,
  • пров. Травневий, 6-8,
  • Костанді, 21-43,
  • пров. 2-3й Український, 1-12,
  • Дачна, 3-30,
  • Рибальська, 20,
  • Айвазовського, 34-72,
  • Львівська, 7-58,
  • Сумська, 1-31,
  • пров. 2й Дачний, 1-9,
  • пров.Львівський, 1-10,
  • Бурлюка, 8-30,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Делоне, 3-22,
  • Кришталева, 1,
  • пров. Рівний, 1-11,
  • пров. 2й Рівності, 1,4. 

Роботи до 20.00

Центральний РЕМ:

  • Бахчева, 1-36,
  • Санітарна, 1-37,
  • Дальницьке шосе, 3-159,
  • Нескучна, 1-12,
  • Тираспольське шосе, 31-219,
  • Тираспольська, 28,
  • пров. 1й Східчастий, 2-18,
  • Горизонтальна, 1-50,
  • Північна, 12-188,
  • пров. 1-6й Лазурний, 1-14,
  • Аеродромна, 1,
  • Магістральна, 33-122,
  • Олешківська, 1-62,
  • Сонячна, 4,
  • Сосюри, 1-75,
  • Огородня, 101,
  • Чумацька, 4-110,
  • пров. Проточний, 1-15,
  • Братська, 1-14,
  • пров. 1-4й Амурський, 1-21,
  • пров. Маковий, 2-12,
  • Макова, 1-78,
  • Учнівська, 1-55,
  • Острозька, 1-63,
  • Дунайська, 1-36,
  • Ізмаїльська, 1-25,
  • Курганна, 1-20,
  • Мигдальна, 4,
  • Леонтовича, 3-29,
  • Озерна, 1-13,
  • Патріотична, 45-160,
  • Аркаса, 47-164,
  • пров. Бородінський, 3-9,
  • Ангарська, 1-37,
  • Героїв Зміїного, 48-153,
  • Лещенка, 2-107,
  • пров. Північний, 33-47,
  • пров. Хотинський,
  • пров. Гусака-Гусаченка,
  • пров. Чернівецький, 1-20,
  • Зернова, 1-30,
  • Злакова, 1-31,
  • Черкаська, 1-28,
  • Локальна, 1-15. 

Роботи до 18.00.

  • Гранатна, 1-16,
  • Михайленко, 18-51,
  • Вадатурського, 79-131,
  • Прибіка, 7-28,
  • Столярського, 4г,
  • пров. Гранатний, 2-8,
  • Фунтового, 42-54,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Малиновський, 7. 

Роботи до 20.00

Північний РЕМ:

  • Бувалкіна, 73-75. 

Роботи до 17.00

  • 1-6 Садова, 1-71,
  • Похила, 1-174,
  • Штильова, 2-118,
  • пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
  • Глаубермана, 1-17, 164,
  • Маріупольська, 20-68,
  • Кошиця, 1-69,
  • Південна дор., 1-73,
  • Донецька, 1-25,
  • Кишинівська, 2-24,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • вул. Л.Українки, 10-20, Кінноармійська,
  • Шептицького, 1-5,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Чайкова, 1-71, 2-а лінія на ж/м, 12, К.Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62, пров. 1,3й Керченський, 3-11,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Миколаївська дор., 65,
  • пр. Князя В.Великого, 52. 

Роботи до 18.00.

  • Котляревського, 12б,
  • Крушельницького, 1-37,
  • пров. Гінзбург, 1-12,
  • пров. Крушельницької, 1-5, Міхновського, 1-63,
  • Агрономічна, 60-223,
  • Кільцева, 1-12,
  • Біляївська, 1-9,
  • Тарутинська, 1-11,
  • Четверта, 33-58,
  • Хуторська, 1-95,
  • Цебриковська, 1-13,
  • пров. Шахтинський, 18-46,
  • пров. Мастерський, 1-11,
  • пров. Новий, 1-14,
  • пров. Калнишевського, 1-10,
  • пров. Оранжерейний, 1-32,
  • пров. Кілевий, 1-9,
  • Кругова, 1-36,
  • Молодіжна, 1-49,
  • Болобочана, 1-44,
  • пров. Агрономічний, 1-8,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • пров. Круговий, 1-13. 

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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