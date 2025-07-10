Масове відключення світла в Одесі - адреси відключень та коли ДТЕК відновлять постачання електрики

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 10 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні будинків до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання користувача.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Левітана, 19-20,

Наукова, 1-44,

пров. Біологічний, 1-20,

пров. Математичний, 1-20,

пров. 2-3й Український,

Китобійна, 2-92,

Планетна, 1-38,

Академіка Вернадського, 1-51,

Купріна, 7-54,

Академічна, 1-52,

Ахматової, 1-40,

Ялинкова, 5-58,

пров. Новоукраїнський, 2-31,

Баштанна, 2-16,

Окружна, 17-42,

пров. 1-2й Академічний, 1-21,

Шелухіна, 1-33,

Педагогічна, 21,

Чернігівська, 1-24,

пров. 1-2й Китобійний, 1-50,

Левкоєва, 1-7,

пров. Чернігівський, 1-8,

Вазова, 9,

Вертелецького, 7б,13,

Дмитріївська, 1-45,

Лядова, 1-15,

Немировича-Данченка, 10-16,

Рясна, 1-35,

Прорізна, 5,5а,

Собінова, 15-20,

Флотська, 4-21,

пров. 1й Рясний, 1-15,

пров. Флотський, 2-23,

Архітектурна, 10-14,

Драгоманова, 1-25,

Кавунова, 1-18,

Кримська, 1-3,

пров. Історичний, 1-14,

пров. Кримський, 1-22,

пров. Слави, 1-10,

пров. Климовича,

пров. Чехівського,

пров. Кричевського,

пров. Чубинського,

Сумська, 24-69,

Харківська, 1-20,

Юннатів, 1-15,

Фонтанська дор., 129,

Костанді, 60,

Харківська, 20б,

пров. 1й Юннатів, 1-12,

пров. 2-3й Костанді, 2-8,

Квіткова, 4,

пров. Безіменний, 2-12,

пров. Іподромний, 10,

пров. Молокова, 1-12.

Роботи до 18.00.

Абрикосова, 4-105,

Дубовий Гай, 2-57,

Едуардса, 28-40,

Лігінська, 1-33,

Рівності, 1-195,

пров. Абрикосовий, 1-29,

пров. Рівності,

Фонтанська дор., 106/к.37,40,

пров. Травневий, 6-8,

Костанді, 21-43,

пров. 2-3й Український, 1-12,

Дачна, 3-30,

Рибальська, 20,

Айвазовського, 34-72,

Львівська, 7-58,

Сумська, 1-31,

пров. 2й Дачний, 1-9,

пров.Львівський, 1-10,

Бурлюка, 8-30,

пров. Літній, 5,

пров. Делоне, 3-22,

Кришталева, 1,

пров. Рівний, 1-11,

пров. 2й Рівності, 1,4.

Роботи до 20.00

Центральний РЕМ:

Бахчева, 1-36,

Санітарна, 1-37,

Дальницьке шосе, 3-159,

Нескучна, 1-12,

Тираспольське шосе, 31-219,

Тираспольська, 28,

пров. 1й Східчастий, 2-18,

Горизонтальна, 1-50,

Північна, 12-188,

пров. 1-6й Лазурний, 1-14,

Аеродромна, 1,

Магістральна, 33-122,

Олешківська, 1-62,

Сонячна, 4,

Сосюри, 1-75,

Огородня, 101,

Чумацька, 4-110,

пров. Проточний, 1-15,

Братська, 1-14,

пров. 1-4й Амурський, 1-21,

пров. Маковий, 2-12,

Макова, 1-78,

Учнівська, 1-55,

Острозька, 1-63,

Дунайська, 1-36,

Ізмаїльська, 1-25,

Курганна, 1-20,

Мигдальна, 4,

Леонтовича, 3-29,

Озерна, 1-13,

Патріотична, 45-160,

Аркаса, 47-164,

пров. Бородінський, 3-9,

Ангарська, 1-37,

Героїв Зміїного, 48-153,

Лещенка, 2-107,

пров. Північний, 33-47,

пров. Хотинський,

пров. Гусака-Гусаченка,

пров. Чернівецький, 1-20,

Зернова, 1-30,

Злакова, 1-31,

Черкаська, 1-28,

Локальна, 1-15.

Роботи до 18.00.

Гранатна, 1-16,

Михайленко, 18-51,

Вадатурського, 79-131,

Прибіка, 7-28,

Столярського, 4г,

пров. Гранатний, 2-8,

Фунтового, 42-54,

пров. Кордонний, 1-35,

пров. Малиновський, 7.

Роботи до 20.00

Північний РЕМ:

Бувалкіна, 73-75.

Роботи до 17.00

1-6 Садова, 1-71,

Похила, 1-174,

Штильова, 2-118,

пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,

Глаубермана, 1-17, 164,

Маріупольська, 20-68,

Кошиця, 1-69,

Південна дор., 1-73,

Донецька, 1-25,

Кишинівська, 2-24,

пров. Квантовий, 1-27,

вул. Л.Українки, 10-20, Кінноармійська,

Шептицького, 1-5,

пров. Одеський, 3-7,

Мала Садова, 1-22,

Чайкова, 1-71, 2-а лінія на ж/м, 12, К.Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62, пров. 1,3й Керченський, 3-11,

Велика Садова, 1-52,

Миколаївська дор., 65,

пр. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 18.00.

Котляревського, 12б,

Крушельницького, 1-37,

пров. Гінзбург, 1-12,

пров. Крушельницької, 1-5, Міхновського, 1-63,

Агрономічна, 60-223,

Кільцева, 1-12,

Біляївська, 1-9,

Тарутинська, 1-11,

Четверта, 33-58,

Хуторська, 1-95,

Цебриковська, 1-13,

пров. Шахтинський, 18-46,

пров. Мастерський, 1-11,

пров. Новий, 1-14,

пров. Калнишевського, 1-10,

пров. Оранжерейний, 1-32,

пров. Кілевий, 1-9,

Кругова, 1-36,

Молодіжна, 1-49,

Болобочана, 1-44,

пров. Агрономічний, 1-8,

пров. Шебелинський, 13-27,

пров. Круговий, 1-13.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.