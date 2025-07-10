Масове відключення світла в Одесі - адреси відключень та коли ДТЕК відновлять постачання електрики

Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси
Сьогодні, 10 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні будинків до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання користувача.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Левітана, 19-20,
- Наукова, 1-44,
- пров. Біологічний, 1-20,
- пров. Математичний, 1-20,
- пров. 2-3й Український,
- Китобійна, 2-92,
- Планетна, 1-38,
- Академіка Вернадського, 1-51,
- Купріна, 7-54,
- Академічна, 1-52,
- Ахматової, 1-40,
- Ялинкова, 5-58,
- пров. Новоукраїнський, 2-31,
- Баштанна, 2-16,
- Окружна, 17-42,
- пров. 1-2й Академічний, 1-21,
- Шелухіна, 1-33,
- Педагогічна, 21,
- Чернігівська, 1-24,
- пров. 1-2й Китобійний, 1-50,
- Левкоєва, 1-7,
- пров. Чернігівський, 1-8,
- Вазова, 9,
- Вертелецького, 7б,13,
- Дмитріївська, 1-45,
- Лядова, 1-15,
- Немировича-Данченка, 10-16,
- Рясна, 1-35,
- Прорізна, 5,5а,
- Собінова, 15-20,
- Флотська, 4-21,
- пров. 1й Рясний, 1-15,
- пров. Флотський, 2-23,
- Архітектурна, 10-14,
- Драгоманова, 1-25,
- Кавунова, 1-18,
- Кримська, 1-3,
- пров. Історичний, 1-14,
- пров. Кримський, 1-22,
- пров. Слави, 1-10,
- пров. Климовича,
- пров. Чехівського,
- пров. Кричевського,
- пров. Чубинського,
- Сумська, 24-69,
- Харківська, 1-20,
- Юннатів, 1-15,
- Фонтанська дор., 129,
- Костанді, 60,
- Харківська, 20б,
- пров. 1й Юннатів, 1-12,
- пров. 2-3й Костанді, 2-8,
- Квіткова, 4,
- пров. Безіменний, 2-12,
- пров. Іподромний, 10,
- пров. Молокова, 1-12.
Роботи до 18.00.
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Едуардса, 28-40,
- Лігінська, 1-33,
- Рівності, 1-195,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності,
- Фонтанська дор., 106/к.37,40,
- пров. Травневий, 6-8,
- Костанді, 21-43,
- пров. 2-3й Український, 1-12,
- Дачна, 3-30,
- Рибальська, 20,
- Айвазовського, 34-72,
- Львівська, 7-58,
- Сумська, 1-31,
- пров. 2й Дачний, 1-9,
- пров.Львівський, 1-10,
- Бурлюка, 8-30,
- пров. Літній, 5,
- пров. Делоне, 3-22,
- Кришталева, 1,
- пров. Рівний, 1-11,
- пров. 2й Рівності, 1,4.
Роботи до 20.00
Центральний РЕМ:
- Бахчева, 1-36,
- Санітарна, 1-37,
- Дальницьке шосе, 3-159,
- Нескучна, 1-12,
- Тираспольське шосе, 31-219,
- Тираспольська, 28,
- пров. 1й Східчастий, 2-18,
- Горизонтальна, 1-50,
- Північна, 12-188,
- пров. 1-6й Лазурний, 1-14,
- Аеродромна, 1,
- Магістральна, 33-122,
- Олешківська, 1-62,
- Сонячна, 4,
- Сосюри, 1-75,
- Огородня, 101,
- Чумацька, 4-110,
- пров. Проточний, 1-15,
- Братська, 1-14,
- пров. 1-4й Амурський, 1-21,
- пров. Маковий, 2-12,
- Макова, 1-78,
- Учнівська, 1-55,
- Острозька, 1-63,
- Дунайська, 1-36,
- Ізмаїльська, 1-25,
- Курганна, 1-20,
- Мигдальна, 4,
- Леонтовича, 3-29,
- Озерна, 1-13,
- Патріотична, 45-160,
- Аркаса, 47-164,
- пров. Бородінський, 3-9,
- Ангарська, 1-37,
- Героїв Зміїного, 48-153,
- Лещенка, 2-107,
- пров. Північний, 33-47,
- пров. Хотинський,
- пров. Гусака-Гусаченка,
- пров. Чернівецький, 1-20,
- Зернова, 1-30,
- Злакова, 1-31,
- Черкаська, 1-28,
- Локальна, 1-15.
Роботи до 18.00.
- Гранатна, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- Вадатурського, 79-131,
- Прибіка, 7-28,
- Столярського, 4г,
- пров. Гранатний, 2-8,
- Фунтового, 42-54,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Малиновський, 7.
Роботи до 20.00
Північний РЕМ:
- Бувалкіна, 73-75.
Роботи до 17.00
- 1-6 Садова, 1-71,
- Похила, 1-174,
- Штильова, 2-118,
- пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
- Глаубермана, 1-17, 164,
- Маріупольська, 20-68,
- Кошиця, 1-69,
- Південна дор., 1-73,
- Донецька, 1-25,
- Кишинівська, 2-24,
- пров. Квантовий, 1-27,
- вул. Л.Українки, 10-20, Кінноармійська,
- Шептицького, 1-5,
- пров. Одеський, 3-7,
- Мала Садова, 1-22,
- Чайкова, 1-71, 2-а лінія на ж/м, 12, К.Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62, пров. 1,3й Керченський, 3-11,
- Велика Садова, 1-52,
- Миколаївська дор., 65,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Роботи до 18.00.
- Котляревського, 12б,
- Крушельницького, 1-37,
- пров. Гінзбург, 1-12,
- пров. Крушельницької, 1-5, Міхновського, 1-63,
- Агрономічна, 60-223,
- Кільцева, 1-12,
- Біляївська, 1-9,
- Тарутинська, 1-11,
- Четверта, 33-58,
- Хуторська, 1-95,
- Цебриковська, 1-13,
- пров. Шахтинський, 18-46,
- пров. Мастерський, 1-11,
- пров. Новий, 1-14,
- пров. Калнишевського, 1-10,
- пров. Оранжерейний, 1-32,
- пров. Кілевий, 1-9,
- Кругова, 1-36,
- Молодіжна, 1-49,
- Болобочана, 1-44,
- пров. Агрономічний, 1-8,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- пров. Круговий, 1-13.
Роботи до 19.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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