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Головна Одеса Скільки коштує утримання будинку в Одесі — тарифи у липні

Скільки коштує утримання будинку в Одесі — тарифи у липні

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 18:04
Тарифи на утримання будинків в Одесі липень 2025
Людина рахує вартість комунальних послуг. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У липні одесити, як і раніше, самі вирішують, скільки платити за утримання будинку. Адже фіксованого тарифу немає — вартість залежить від компанії, переліку послуг та умов договору. Ціни відрізняються навіть у сусідніх будинках.

Журналісти Новини.LIVE з'ясовували, скільки одесити платитимуть за УБПТ у липні.

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Тарифи на УБПТ в Одесі

В Одесі немає єдиного тарифу на утримання багатоквартирних будинків. Вартість визначають самі співвласники, які укладають договори з обраними керуючими компаніями чи створюють ОСББ.

Компанії пропонують різні умови, тож і тарифи різняться. Наприклад, у комунальних сервісах, що обслуговують більшість міських будинків, ціна стартує від 3 до 5 грн за квадратний метр. У приватних — дорожче:

  • Bona Vita — 5,67 грн/кв.м
  • Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв.м
  • Суворовський — 5 грн/кв.м
  • Ренесанс — 5,50 грн/кв.м
  • Євроформат — 6,20 грн/кв.м
  • Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв.м
  • Наш Дім — 5,70 грн/кв.м

Що входить у вартість УБПТ

До вартості входить прибирання, освітлення місць загального користування, техобслуговування ліфтів і мереж, іноді — охорона чи благоустрій території.

Де дізнатися тариф на утримання будинків

Щоб дізнатися свій тариф, потрібно звернутись до ОСББ або керуючої компанії. Зазначимо, що тарифи можуть переглядати — якщо зростають ціни на енергоносії чи зарплати техперсоналу.

Нагадаємо, ми писали про вартість мобільного зв'язку в Одесі у липні. Також повідомляли про тариф на вивіз сміття для одеситів у липні поки підвищувати не планують

тарифи комунальні послуги Одеса Одеська область Новини Одеси будинок
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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