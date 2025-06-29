Тарифи на утримання будинків в Одесі липень 2025

Людина рахує вартість комунальних послуг. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У липні одесити, як і раніше, самі вирішують, скільки платити за утримання будинку. Адже фіксованого тарифу немає — вартість залежить від компанії, переліку послуг та умов договору. Ціни відрізняються навіть у сусідніх будинках.

Журналісти Новини.LIVE з'ясовували, скільки одесити платитимуть за УБПТ у липні.

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Тарифи на УБПТ в Одесі

В Одесі немає єдиного тарифу на утримання багатоквартирних будинків. Вартість визначають самі співвласники, які укладають договори з обраними керуючими компаніями чи створюють ОСББ.

Компанії пропонують різні умови, тож і тарифи різняться. Наприклад, у комунальних сервісах, що обслуговують більшість міських будинків, ціна стартує від 3 до 5 грн за квадратний метр. У приватних — дорожче:

Bona Vita — 5,67 грн/кв.м

Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв.м

Суворовський — 5 грн/кв.м

Ренесанс — 5,50 грн/кв.м

Євроформат — 6,20 грн/кв.м

Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв.м

Наш Дім — 5,70 грн/кв.м

Що входить у вартість УБПТ

До вартості входить прибирання, освітлення місць загального користування, техобслуговування ліфтів і мереж, іноді — охорона чи благоустрій території.

Де дізнатися тариф на утримання будинків

Щоб дізнатися свій тариф, потрібно звернутись до ОСББ або керуючої компанії. Зазначимо, що тарифи можуть переглядати — якщо зростають ціни на енергоносії чи зарплати техперсоналу.

Нагадаємо, ми писали про вартість мобільного зв'язку в Одесі у липні. Також повідомляли про тариф на вивіз сміття для одеситів у липні поки підвищувати не планують.