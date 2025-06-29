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Головна Одеса У кількох районах Одеси сьогодні немає води — яка причина

У кількох районах Одеси сьогодні немає води — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 12:49
В Одесі 30 червня відключили воду через ремонт
Пляшки наповнюються водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Де немає води в Одесі Телефон для довідок (цілодобово) Де набрати води в Одесі

Сьогодні у неділю, 29 червня, жителі Одеси знову залишилися без води — у кількох районах міста проводять аварійні ремонтні роботи. Комунальники попередили про тимчасове відключення водопостачання на низці вулиць, мешканців просять з розумінням поставитися до ситуації.

Про це у неділю, 29 червня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал" 

Де немає води в Одесі

Адреси, де проводяться роботи:

До 15:00 без води залишаються:

  • вул. Яна Длугоша, 2
  • школа №48
  • будинки на вул. Жоліо-Кюрі, 38–44

До 16:00 водопостачання буде припинено:

  • пров. 2 Басейний
  • вул. Басейна, 5

До 17:00 водопостачання буде припинено:

  • вул. Трусовська

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми писали, як зміниться вартість водопостачання для одеситів у липні. А також, скільки коштуватиме мобільний зв'язок для одеситів у липні. 

Одеса аварія Одеська область вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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