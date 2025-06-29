В Одесі 30 червня відключили воду через ремонт

У кількох районах Одеси сьогодні немає води — яка причина
Сьогодні у неділю, 29 червня, жителі Одеси знову залишилися без води — у кількох районах міста проводять аварійні ремонтні роботи. Комунальники попередили про тимчасове відключення водопостачання на низці вулиць, мешканців просять з розумінням поставитися до ситуації.
Про це у неділю, 29 червня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Адреси, де проводяться роботи:
До 15:00 без води залишаються:
- вул. Яна Длугоша, 2
- школа №48
- будинки на вул. Жоліо-Кюрі, 38–44
До 16:00 водопостачання буде припинено:
- пров. 2 Басейний
- вул. Басейна, 5
До 17:00 водопостачання буде припинено:
- вул. Трусовська
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, ми писали, як зміниться вартість водопостачання для одеситів у липні. А також, скільки коштуватиме мобільний зв'язок для одеситів у липні.
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