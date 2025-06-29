В Одесі 30 червня відключили воду через ремонт

Пляшки наповнюються водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні у неділю, 29 червня, жителі Одеси знову залишилися без води — у кількох районах міста проводять аварійні ремонтні роботи. Комунальники попередили про тимчасове відключення водопостачання на низці вулиць, мешканців просять з розумінням поставитися до ситуації.

Про це у неділю, 29 червня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води в Одесі

Адреси, де проводяться роботи:

До 15:00 без води залишаються:

вул. Яна Длугоша, 2

школа №48

будинки на вул. Жоліо-Кюрі, 38–44

До 16:00 водопостачання буде припинено:

пров. 2 Басейний

вул. Басейна, 5

До 17:00 водопостачання буде припинено:

вул. Трусовська

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

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