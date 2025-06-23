Тариф на водопостачання у липні 2025 року для одеситів - як зміниться

Як зміниться вартість водопостачання для одеситів у липні
Змінювати вартість постачання води для одеситів у липні 2025 року, попри чутки, поки не планують. Однак за водопостачання та водовідведення побутові споживачі та бізнес сплачують по-різному.
Журналісти Новини.LIVE дізнавалися, скільки одесити платитимуть за воду у липні 2025-го.
Вартість води для населення
Вартість води для населення у липні 2025 року не зміниться та залишиться на тому ж рівні, що й у червні:
- на централізоване водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
- на централізоване водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).
Вартість води для бізнесу
Ціну на водопостачання і водовідведення для бізнесу у липні також обіцяють не змінювати.
На централізоване водопостачання:
- споживачам, які є суб`єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 10,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
- іншим споживачам, окрім населення — 25,80 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).
На централізоване водовідведення:
- споживачам, які є суб’єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 7,74 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
- іншим споживачам, окрім населення — 20,40 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).
Хто регулює ціни
Ціни на воду встановлює Національна комісія, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Однак в окремих населених пунктах це питання вирішується і на місцевому рівні.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів у поточному місяці.
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