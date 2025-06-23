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Головна Одеса Як зміниться вартість водопостачання для одеситів у липні

Як зміниться вартість водопостачання для одеситів у липні

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Дата публікації: 23 червня 2025 17:50
Тариф на водопостачання у липні 2025 року для одеситів - як зміниться
Калькулятор із платіжкою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Вартість води для населення Вартість води для бізнесу Хто регулює ціни

Змінювати вартість постачання води для одеситів у липні 2025 року, попри чутки, поки не планують. Однак за водопостачання та водовідведення побутові споживачі та бізнес сплачують по-різному.

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися, скільки одесити платитимуть за воду у липні 2025-го.

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Вартість води для населення

Вартість води для населення у липні 2025 року не зміниться та залишиться на тому ж рівні, що й у червні:

  • на централізоване водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
  • на централізоване водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

Вартість води для бізнесу

Ціну на водопостачання і водовідведення для бізнесу у липні також обіцяють не змінювати.

На централізоване водопостачання:

  • споживачам, які є суб`єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 10,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
  • іншим споживачам, окрім населення — 25,80 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

На централізоване водовідведення:

  • споживачам, які є суб’єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 7,74 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
  • іншим споживачам, окрім населення — 20,40 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

Хто регулює ціни

Ціни на воду встановлює Національна комісія, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Однак в окремих населених пунктах це питання вирішується і на місцевому рівні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів у поточному місяці.

тарифи комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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