Как изменится тариф на УБПТ в июне 2025 для одесситов

Как поменяется тариф на СДПТ в Одессе с 1 июня
Тариф на СДПТ (содержание домов и придомовых территорий) в июне 2025-го года для одесситов не изменится. Однако стоимость обслуживания может отличаться в зависимости от района проживания.
Журналисты Новини.LIVE выясняли, сколько одесситы будут платить за СДПТ в июне.
Содержание домов и придомовых территорий
В жилищных коммунальных сервисах, которые обслуживают большинство одесских многоквартирных домов, в том числе ОСМД, тариф составляет от 3 до 5 гривен за квадратный метр площади квартиры. Однако у частных управляющих компаний расценки немного выше и стартуют сразу от 5 гривен за кв. м:
- Bona Vita — 5,67 грн. за кв.м
- Комфорт Сервис — 6,15 грн за кв.м
- Суворовский — 5.20 грн за кв.м
- Ренессанс — 5.50 грн за кв.м
- Евроформат — 6.20 грн за кв.м
- Сервис Плюс — 6.50 грн за кв.м
- Наш Дом — 5.70 грн за кв.м
Какие услуги входят в тариф СДПТ
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №529 "Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и Типового договора о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий" в тариф СДПТ входит 26 различных услуг. Среди них:
- уборка придомовой территории;
- уборка подвалов, технических этажей и кровли;
- уборка лестничных клеток;
- техническое обслуживание лифтов;
- энергоснабжение лифтов;
- ремонт детских, спортивных, хозяйственных площадок и объектов благоустройства;
- обслуживание систем диспетчеризации;
- обслуживание систем централизованного отопления, водоотведения, ливневой канализации, несущих и защитных конструкций;
- обслуживание бытовых электроплит;
- обслуживание дымовентиляционных каналов;
- освещение мест общего пользования, подвалов и подкачки воды;
- текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных систем и технических устройств домов и элементов внешнего благоустройства;
- полив дворовых клумб и газонов;
- дезинфекция и дератизация;
- плановые осмотры дважды в год - перед началом отопительного сезона и после его окончания;
- подготовка к осенне-зимнему периоду;
- очистка дворовых туалетов и приямков;
- очистка неканализационных люков;
- эксплуатация номерных знаков;
- техобслуживание противопожарных систем.
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