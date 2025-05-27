Как изменится тариф на УБПТ в июне 2025 для одесситов

Человек с платежками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Тариф на СДПТ (содержание домов и придомовых территорий) в июне 2025-го года для одесситов не изменится. Однако стоимость обслуживания может отличаться в зависимости от района проживания.

Журналисты Новини.LIVE выясняли, сколько одесситы будут платить за СДПТ в июне.

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Содержание домов и придомовых территорий

В жилищных коммунальных сервисах, которые обслуживают большинство одесских многоквартирных домов, в том числе ОСМД, тариф составляет от 3 до 5 гривен за квадратный метр площади квартиры. Однако у частных управляющих компаний расценки немного выше и стартуют сразу от 5 гривен за кв. м:

Bona Vita — 5,67 грн. за кв.м

Комфорт Сервис — 6,15 грн за кв.м

Суворовский — 5.20 грн за кв.м

Ренессанс — 5.50 грн за кв.м

Евроформат — 6.20 грн за кв.м

Сервис Плюс — 6.50 грн за кв.м

Наш Дом — 5.70 грн за кв.м

Какие услуги входят в тариф СДПТ

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №529 "Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и Типового договора о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий" в тариф СДПТ входит 26 различных услуг. Среди них:

уборка придомовой территории;

уборка подвалов, технических этажей и кровли;

уборка лестничных клеток;

техническое обслуживание лифтов;

энергоснабжение лифтов;

ремонт детских, спортивных, хозяйственных площадок и объектов благоустройства;

обслуживание систем диспетчеризации;

обслуживание систем централизованного отопления, водоотведения, ливневой канализации, несущих и защитных конструкций;

обслуживание бытовых электроплит;

обслуживание дымовентиляционных каналов;

освещение мест общего пользования, подвалов и подкачки воды;

текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных систем и технических устройств домов и элементов внешнего благоустройства;

полив дворовых клумб и газонов;

дезинфекция и дератизация;

плановые осмотры дважды в год - перед началом отопительного сезона и после его окончания;

подготовка к осенне-зимнему периоду;

очистка дворовых туалетов и приямков;

очистка неканализационных люков;

эксплуатация номерных знаков;

техобслуживание противопожарных систем.

Напомним, недавно мы писали о том, что завтра одесситы будут без воды. А также о том, почему горожанам выключали свет.