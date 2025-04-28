В Одесі призначили нового директора департамента муніципальної безпеки міськради

Володимир Харіщак. Фото: скриншот

В Одеській мерії новим директором департаменту муніципальної безпеки став відставний полковник Володимир Харіщак. Раніше він працював заступником Кузнєцова, якого звільнили з цієї ж посади через корупційний скандал.

Про це стало відомо з офіційного сайту міськради.

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Призначення Володимира Харищака було проведено без конкурсу, оскільки зараз це дозволяє Закон "Про правовий режим воєнного стану". Йому привласнили 8 ранг держслужбовця та встановили надбавку у розмірі 50% до посадового окладу.

Додамо, попередника Харіщака, Віктора Кузнєцова, було звільнено після корупційного скандалу. Його та заступника Юрія Савченка підозрюють у завищенні цін при закупівлі амуніції для тероборони. Обидва провели час у слідчому ізоляторі, але були звільнені під заставу у 2,3 млн гривень кожен.

Що відомо про Володимира Харіщака

До цього Володимир Харіщак був заступником звільненого Кузнєцова. Займався підготовкою бомбосховищ, пунктів незламності та резервних пунктів управління, а також відповідав за цивільний захист у Малиновській райадміністрації Одеси. Звільнився із ЗСУ у 2014 році. Згодом він отримав квартиру в селі Ільчанка та виграв судовий розгляд щодо збереження права власності на цю нерухомість. Його дружина працює вчителем у школі.

Статки Харіщака

У 2024 році Володимир Харіщак придбав автівку кросовер Ford Edge. Крім того, посадовець задекларував 832 тис. гривень зарплати в мерії та 326 тис. гривень пенсійних виплат. Має ділянку землі та незавершене будівництво дачі у селі Широке.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про звільнення Марата Касімова. А також про арешт Баранського.