Отстранение главного архитектора Одессы - причина и детали

Экс-директор Департамента архитектуры и градостроительства Одесского городского совета Марат Касимов. Фото иллюстративное: Думская

В Одессе отстранили от обязанностей чиновника, который отвечал за градостроительство. Такое решение принял городской голова Геннадий Труханов, выполняя постановление суда.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении опубликованном на сайте Одесского городского совета.

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Распоряжение об отстранении от должности Марата Касимова. Фото: скриншот

Кого отстранили

От должности первого заместителя директора Департамента архитектуры и градостроительства Одесского городского совета Марата Касимова. Он также исполнял обязанности главного архитектора города. Отстранение продлится до 3 мая. Соответствующее распоряжение мэра было обнародовано пресс-службой муниципалитета.

Почему отстранили Марата Касимова

Причиной такого решения стало выполнение постановления следственного судьи Приморского районного суда. Известно, что в начале марта правоохранители задержали Марата Касимова во время получения взятки в размере 10 тысяч долларов США. По предварительным данным, средства предназначались за согласование градостроительной документации.

Кто заменяет Марата Касимова

Отметим, что в мэрии назначили исполняющего обязанности главы Департамента архитектуры и градостроительства вместо Марата Касимова. Эту должность заняла Надежда Новикова, которая руководила земресурсами Одессы.

Напомним, недавно мы писали об увольнении Виктора Кузнецова. А также об обысках у главы Приморской райадминистрации Одессы Марата Королева.