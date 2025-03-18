Затримали очільника Приморської райадміністрації Одеси

Марат Корольов. Фото: Одеська міська рада

Голову Приморської райадміністрації Одеси Марата Королева затримали правоохоронці. Про причину арешту поки не повідомляють.

Про це повідомляють журналісти Думської, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах.

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Затримання Корольова

Керівника Приморської районної адміністрації і депутата Одеської міськради від "Довіряй справам" Марата Корольова вранці затримали співробітники Національного антикорупційного бюро. Проте офіційних підтверджень цієї інформації поки немає.

Що відомо про Марата Корольова

Марат Корольов — депутат одеської міськради VI скликання. З 2006 до 2010 року був помічником Аркадія Шнайдера. А у серпні 2016 року він став очільником Приморської райадміністрації Одеси. До того був першим заступником голови цього ж органу. У жовтні 2020 року його обрали депутатом обласної ради від партії "Довіряй справам".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання головного архітектора Одеси. А також про відставку Віктора Кузнєцова.