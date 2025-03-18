Задержали главу Приморской райадминистрации Одессы

Марат Королев. Фото: Одесский городской совет

Главу Приморской райадминистрации Одессы Марата Королева задержали правоохранители. О причине ареста пока не сообщают.

Об этом сообщают журналисты Думской, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

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Задержание Королева

Руководителя Приморской районной администрации и депутата Одесского горсовета от "Доверяй делам" Марата Королева утром задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро. Однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

Что известно о Марате Королеве

Марат Королев — депутат одесского горсовета VI созыва. С 2006 до 2010 года был помощником Аркадия Шнайдера. А в августе 2016 года он стал главой Приморской райадминистрации Одессы. До того был первым заместителем председателя этого же органа. В октябре 2020 года его избрали депутатом областного совета от партии "Доверяй делам".

Напомним, недавно мы писали о задержании главного архитектора Одессы. А также об отставке Виктора Кузнецова.