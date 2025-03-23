Відсторонення головного архітектора Одеси — причина і деталі

Ексдиректор Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради Марат Касімов. Фото ілюстративне: Думська

В Одесі відсторонили від обов'язків високопосадовця, який відповідав за містобудування. Таке рішення ухвалив міський голова Геннадій Труханов, виконуючи постанову суду.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні опублікованому на сайті Одеської міської ради.

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Кого відсторонили

Від посади першого заступника директора Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради Марата Касімова. Він також виконував обов’язки головного архітектора міста. Відсторонення триватиме до 3 травня. Відповідне розпорядження мера було оприлюднене пресслужбою муніципалітету.

Чому відсторонили Марата Касімова

Причиною такого рішення стало виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду. Відомо, що на початку березня правоохоронці затримали Марата Касімова під час отримання хабаря у розмірі 10 тисяч доларів США. За попередніми даними, кошти призначалися за погодження містобудівної документації.

Хто заміняє Марата Касімова

Зазначимо, що мерії призначили виконувача обов'язків очільника Департаменту архітектури та містобудування замість Марата Касімова. Цю посаду обійняла Надія Новікова, яка керувала земресурсами Одеси.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про звільнення Віктора Кузнєцова. А також про обшуки в очільника Приморської райадміністрації Одеси Марата Королева.