В Одессе назначили нового директора департамента муниципальной безопасности горсовета

Стало известно, кто возглавил муниципальную варту в Одессе
В Одесской мэрии новым директором департамента муниципальной безопасности стал отставной полковник Владимир Харищак. Ранее он работал заместителем Кузнецова, которого уволили с этой же должности из-за коррупционного скандала.
Об этом стало известно из официального сайта горсовета.
Новый директор департамента
Назначение Владимира Харищака было проведено без конкурса, поскольку сейчас это позволяет Закон "О правовом режиме военного положения". Ему присвоили 8 ранг госслужащего и установили надбавку в размере 50% к должностному окладу.
Добавим, предшественник Харищака, Виктор Кузнецов, был уволен после коррупционного скандала. Его и заместителя Юрия Савченко подозревают в завышении цен при закупке амуниции для теробороны. Оба провели время в следственном изоляторе, но были освобождены под залог в 2,3 млн гривен каждый.
Что известно о Владимире Харищаке
До этого Владимир Харищак был заместителем уволенного Кузнецова. Занимался подготовкой бомбоубежищ, пунктов несокрушимости и резервных пунктов управления, а также отвечал за гражданскую оборону в Малиновской райадминистрации Одессы. Уволился из ВСУ в 2014 году. Позже он получил квартиру в селе Ильчанка и выиграл судебное разбирательство о сохранении права собственности на эту недвижимость. Его жена работает учителем в школе.
Состояние Харищака
В 2024 году Владимир Харищак приобрел автомобиль кроссовер Ford Edge. Кроме того, чиновник задекларировал 832 тыс. гривен зарплаты в мэрии и 326 тыс. гривен пенсионных выплат. Имеет участок земли и незавершенное строительство дачи в селе Широкое.
Напомним, недавно мы писали об увольнении Марата Касимова. А также об аресте Баранского.
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