В Одессе назначили нового директора департамента муниципальной безопасности горсовета

Владимир Харищак. Фото: скриншот

В Одесской мэрии новым директором департамента муниципальной безопасности стал отставной полковник Владимир Харищак. Ранее он работал заместителем Кузнецова, которого уволили с этой же должности из-за коррупционного скандала.

Об этом стало известно из официального сайта горсовета.

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Назначение Владимира Харищака было проведено без конкурса, поскольку сейчас это позволяет Закон "О правовом режиме военного положения". Ему присвоили 8 ранг госслужащего и установили надбавку в размере 50% к должностному окладу.

Добавим, предшественник Харищака, Виктор Кузнецов, был уволен после коррупционного скандала. Его и заместителя Юрия Савченко подозревают в завышении цен при закупке амуниции для теробороны. Оба провели время в следственном изоляторе, но были освобождены под залог в 2,3 млн гривен каждый.

Что известно о Владимире Харищаке

До этого Владимир Харищак был заместителем уволенного Кузнецова. Занимался подготовкой бомбоубежищ, пунктов несокрушимости и резервных пунктов управления, а также отвечал за гражданскую оборону в Малиновской райадминистрации Одессы. Уволился из ВСУ в 2014 году. Позже он получил квартиру в селе Ильчанка и выиграл судебное разбирательство о сохранении права собственности на эту недвижимость. Его жена работает учителем в школе.

Состояние Харищака

В 2024 году Владимир Харищак приобрел автомобиль кроссовер Ford Edge. Кроме того, чиновник задекларировал 832 тыс. гривен зарплаты в мэрии и 326 тыс. гривен пенсионных выплат. Имеет участок земли и незавершенное строительство дачи в селе Широкое.

Напомним, недавно мы писали об увольнении Марата Касимова. А также об аресте Баранского.