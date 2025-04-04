Підозри винним у нанесенні удару по Одесі

Одеський художній музей. Фото: Офіс Генерального прокурора України

Офіс Генерального прокурора України повідомив про підозру двом адміралам і полковнику збрйних сил РФ, які причетні до ракетного удару по об’єктах ЮНЕСКО в Одесі. Їм інкримінують скоєння воєнних злочинів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

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Кого підозрюють

Генеральна прокуратура України підозрює у нанесенні ракетного удару по об'єктам ЮНЕСКО в Одесі адмірала, командувача чорноморського флоту військово-морських сил РФ Олександра Моїсеєва. Другим фігурантом виявився віце-адмірал, начальник штабу та перший заступник командувача ЧФ Росії Сергій Пінчук та полковник, якому він давав наказ на відкриття вогню. Їм інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (воєнні злочини).

Подробиці удару

5 листопада 2023 року було завдано удар протикорабельною ракетою 3М55 "Онікс" по центральній частині м. Одеса, де знаходяться пам’ятки, історії, архітектури та містобудування, які перебувають у Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За даними слідства, за наказом командувача Олександра Моїсеєва, його заступник спланував цю атаку та віддав відповідне розпорядження своєму підлеглому – командиру 15 окремої берегової ракетної бригади. В результаті було пошкоджено сім об'єктів культурної спадщини українського народу. Серед них Палац Потоцького та Будинок Боффо.

"Інші особи із числа політичного керівництва РФ та військового командування ЗС РФ, які причетні до вчинення цього злочину, на цей час встановлюються", — додають у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про обстріл Одеси 2 квітня. А також про те, чому РФ може піти на ескалацію конфлікту.