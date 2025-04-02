Последствия атаки на Одесскую область (фото)

Последствия атаки. Авангардовская территориальная громада

В результате вражеской ночной атаки на Одесчину зафиксированы повреждения жилой и коммунальной инфраструктуры в поселках Хлебодарское и Радостное. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщает Авангардовская территориальная громада.

Читайте также:

Последствия ночной атаки

В Хлебодарском в результате ночной атаки выбиты окна в жилых домах, лицее и котельной. В Радостном повреждены несколько частных строений. Сейчас продолжается ликвидация последствий, на месте работает оперативный штаб Авангардовского поселкового совета. Уже доставлены строительные материалы для временного перекрытия повреждений. Параллельно составляются акты о поврежденном имуществе для дальнейшего получения компенсаций.

"Коммунальные службы вместе с Отделом капитального строительства помогают в расчистке разрушений",— говорится в сообщении Авангардовского поселкового совета.

Последствия атаки. Фото: Авангардовская территориальная громада

Последствия атаки. Фото: Авангардовская территориальная громада

Последствия атаки. Фото: Авангардовская территориальная громада

Напомним, недавно мы писали об угрозе для Одесской области с моря. А также о том почему РФ может пойти на эскалацию конфликта.