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Ночной Обстрел Одесчины — пострадали жилые дома (фото)

2 апреля 2025 14:24
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Последствия атаки на Одесскую область (фото)
Последствия атаки. Авангардовская территориальная громада
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В результате вражеской ночной атаки на Одесчину зафиксированы повреждения жилой и коммунальной инфраструктуры в поселках Хлебодарское и Радостное. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщает Авангардовская территориальная громада.

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Последствия ночной атаки

В Хлебодарском в результате ночной атаки выбиты окна в жилых домах, лицее и котельной. В Радостном повреждены несколько частных строений. Сейчас продолжается ликвидация последствий, на месте работает оперативный штаб Авангардовского поселкового совета. Уже доставлены строительные материалы для временного перекрытия повреждений. Параллельно составляются акты о поврежденном имуществе для дальнейшего получения компенсаций.

"Коммунальные службы вместе с Отделом капитального строительства помогают в расчистке разрушений",— говорится в сообщении Авангардовского поселкового совета.

Последствия ночной атаки в Одесской области — фото - фото 1
Последствия атаки. Фото: Авангардовская территориальная громада
Последствия ночной атаки в Одесской области — фото - фото 2
Последствия атаки. Фото: Авангардовская территориальная громада
Последствия ночной атаки в Одесской области — фото - фото 3
Последствия атаки. Фото: Авангардовская территориальная громада

Напомним, недавно мы писали об угрозе для Одесской области с моря. А также о том почему РФ может пойти на эскалацию конфликта.

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