Наслідки атаки на Одещину (фото)

Наслідки атаки. Авангардівська територіальна громада

Унаслідок ворожої нічної атаки на Одещину зафіксовано пошкодження житлової та комунальної інфраструктури в селищах Хлібодарське й Радісне. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Про це повідомляє Авангардівська територіальна громада.

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Наслідки нічної атаки

У Хлібодарському в результаті нічної атаки вибито вікна в житлових будинках, ліцеї та котельні. У Радісному пошкоджено кілька приватних будинків. Наразі триває ліквідація наслідків, на місці працює оперативний штаб Авангардівської селищної ради. Уже доставлено будівельні матеріали для тимчасового перекриття пошкоджень. Паралельно складаються акти про пошкоджене майно для подальшого отримання компенсацій.

"Комунальні служби разом із Відділом капітального будівництва допомагають у розчищенні руйнувань", — йдеться у повідомленні Авангардівської селищної ради.

Наслідки атаки. Фото: Авангардівська територіальна громада

Наслідки атаки. Фото: Авангардівська територіальна громада

Наслідки атаки. Фото: Авангардівська територіальна громада

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу для Одещини з моря. А також про те чому РФ може піти на ескалацію конфлікту.