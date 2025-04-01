Слід очікувати загострення конфлікту з боку РФ

Російські військові. Фото ілюстративне: Укрінформ

Перемир'я у Чорному морі діяти не буде, доки його юридично не оформлять. А до тих пір Росія буде якомога сильніше тиснути на Україну, аби посилити свої позиції на перемовинах.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морський сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Слід очікувати загострення

У військово-морських силах ЗСУ додають: через перемовини щодо перемир'я у квітні слід очікувати загострення конфлікту з боку Росії. Оскільки саме так працює дипломатія РФ.

"На суходолі у них ситуація краща ніж в морі. Тому там вони будуть затягувати час і максимально тиснути. Щодо перемир'я: якоїсь формалізованої рамки поки не існує, де будуть вказані всі умови та межі, то казати про дотримання якихось договорів доволі важко", — каже Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що росіяни сподіваються на удари по Кремлю. А також про бій миколаївських морпіхів.