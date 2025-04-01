Следует ожидать обострения конфликта со стороны РФ

Российские военные. Фото иллюстративное: Укринформ

Перемирие в Черном море действовать не будет, пока его юридически не оформят. А до тех пор Россия будет как можно сильнее давить на Украину, чтобы усилить свои позиции на переговорах.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морской сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Следует ожидать эскалации

В военно-морских силах ВСУ добавляют: из-за переговоров о перемирии в апреле следует ожидать обострения конфликта со стороны России. Поскольку именно так работает дипломатия РФ.

"На суше у них ситуация лучше чем в море. Поэтому там они будут затягивать время и максимально давить. Относительно перемирия: какой-то формализованной рамки пока не существует, где будут указаны все условия и границы, то говорить о соблюдении каких-то договоров довольно трудно",— говорит Дмитрий Плетенчук.

Напомним, недавно мы писали о том, что россияне надеются на удары по Кремлю. А также о бое николаевских морпехов.