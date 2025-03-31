Миколаївські морпіхи нищать ворога дронами

Миколаївські морпіхи наносять дронові удари по ворожій піхоті
Миколаївські оператори дронів морської піхоти знову завдали супротивнику нищівного удару піхоті РФ. Окупанти намагалися сховатись від влучних ударів БпЛА, проте марно.
Відео з кадрами знищення військових поділилася 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
Подробиці бою
Розвідники 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського виявили трьох російських піхотинців, які просувалися до позицій ЗСУ. Коли оператори FPV-дронів почали завдавати удари, супротивники намагалися сховатись у покинутих місцевими мешканцями будівлях. Проте врятуватись від влучних атак ворогу не вдалося.
"Операція "И" або Нові пригоди Труса, Балбєса і Бивалого на прикордонні" — режисерська версія від миколаївських морпіхів! Долучайся до 36 окремої бригади морської піхоти за проєктом "Контракт 18-24", — йдеться у повідомленні морпіхів.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про удар КАБом по Запорізькій області. А також про річницю звільнення Бучі.
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