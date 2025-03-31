Миколаївські морпіхи нищать ворога дронами

Військовий запускає дрон. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Миколаївські оператори дронів морської піхоти знову завдали супротивнику нищівного удару піхоті РФ. Окупанти намагалися сховатись від влучних ударів БпЛА, проте марно.

Відео з кадрами знищення військових поділилася 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

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Розвідники 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського виявили трьох російських піхотинців, які просувалися до позицій ЗСУ. Коли оператори FPV-дронів почали завдавати удари, супротивники намагалися сховатись у покинутих місцевими мешканцями будівлях. Проте врятуватись від влучних атак ворогу не вдалося.

"Операція "И" або Нові пригоди Труса, Балбєса і Бивалого на прикордонні" — режисерська версія від миколаївських морпіхів! Долучайся до 36 окремої бригади морської піхоти за проєктом "Контракт 18-24", — йдеться у повідомленні морпіхів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про удар КАБом по Запорізькій області. А також про річницю звільнення Бучі.