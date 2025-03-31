Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Миколаївські морпіхи наносять дронові удари по ворожій піхоті arrow

Миколаївські морпіхи наносять дронові удари по ворожій піхоті

31 березня 2025 20:20
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Миколаївські морпіхи нищать ворога дронами
Військовий запускає дрон. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Миколаївські оператори дронів морської піхоти знову завдали супротивнику нищівного удару піхоті РФ. Окупанти намагалися сховатись від влучних ударів БпЛА, проте марно.

Відео з кадрами знищення військових поділилася 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Читайте також:

Подробиці бою

Розвідники 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського виявили трьох російських піхотинців, які просувалися до позицій ЗСУ. Коли оператори FPV-дронів почали завдавати удари, супротивники намагалися сховатись у покинутих місцевими мешканцями будівлях. Проте врятуватись від влучних атак ворогу не вдалося.

"Операція "И" або Нові пригоди Труса, Балбєса і Бивалого на прикордонні" — режисерська версія від миколаївських морпіхів! Долучайся до 36 окремої бригади морської піхоти за проєктом "Контракт 18-24", — йдеться у повідомленні морпіхів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про удар КАБом по Запорізькій області. А також про річницю звільнення Бучі.

Одеса вбивство Миколаївська область Новини Одеси війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама