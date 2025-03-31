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Николаевские морпехи наносят дроновые удары по вражеской пехоте

31 марта 2025 20:20
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Николаевские морпехи уничтожают врага дронами
Военный запускает дрон. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Николаевские операторы дронов морской пехоты снова нанесли противнику сокрушительный удар по пехоте РФ. Оккупанты пытались спрятаться от точных ударов БпЛА, однако тщетно.

Видео с кадрами уничтожения военных поделилась 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

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Подробности боя

Разведчики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского обнаружили трех российских пехотинцев, которые продвигались к позициям ВСУ. Когда операторы FPV-дронов начали наносить удары, противники пытались спрятаться в заброшенных местными жителями зданиях. Однако спастись от прицельных атак врагу не удалось.

"Операция "Ы" или Новые приключения Труса, Балбеса и Бывалого на границе" — режиссерская версия от николаевских морпехов! Присоединяйся к 36 отдельной бригаде морской пехоты по проекту "Контракт 18-24",— говорится в сообщении морпехов.

Напомним, недавно мы писали об ударе КАБом по Запорожской области. А также о годовщине освобождения Бучи.

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