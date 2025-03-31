Николаевские морпехи уничтожают врага дронами

Николаевские морпехи наносят дроновые удары по вражеской пехоте
Николаевские операторы дронов морской пехоты снова нанесли противнику сокрушительный удар по пехоте РФ. Оккупанты пытались спрятаться от точных ударов БпЛА, однако тщетно.
Видео с кадрами уничтожения военных поделилась 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
Подробности боя
Разведчики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского обнаружили трех российских пехотинцев, которые продвигались к позициям ВСУ. Когда операторы FPV-дронов начали наносить удары, противники пытались спрятаться в заброшенных местными жителями зданиях. Однако спастись от прицельных атак врагу не удалось.
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