Николаевские морпехи уничтожают врага дронами

Военный запускает дрон. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Николаевские операторы дронов морской пехоты снова нанесли противнику сокрушительный удар по пехоте РФ. Оккупанты пытались спрятаться от точных ударов БпЛА, однако тщетно.

Видео с кадрами уничтожения военных поделилась 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

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Подробности боя

Разведчики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского обнаружили трех российских пехотинцев, которые продвигались к позициям ВСУ. Когда операторы FPV-дронов начали наносить удары, противники пытались спрятаться в заброшенных местными жителями зданиях. Однако спастись от прицельных атак врагу не удалось.

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Напомним, недавно мы писали об ударе КАБом по Запорожской области. А также о годовщине освобождения Бучи.