Ракетоносії на рейді - загроза для Одещини

Російський корабель. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росія досі тримає на патрулюванні у Чорному морі два ракетоносії, споряджені "Калібрами". У Середземній акваторії також фіксується присутність військових кораблів ворога.

Про це 2 квітня повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі наразі перебувають два ворожих корабля, які здатні випустити до восьми "Калібрів". У Середземному морі на патрулювання виведені чотири судна РФ, три з яких є носіями 26 крилатих ракет. В Азовській акваторії станом на ранок активності ворога не виявлено.

Актуальна інформація. Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшли 4 судна, два з яких продовжили рух у бік Босфору. До Азовського моря прямували 6 кораблів, три з яких рушили зі сторони Туреччини. У ВМС додають: РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому РФ піде на ескалацію конфлікту. А також про ураження десантних катерів у Криму.