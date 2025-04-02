Ракетоносители на рейде - угроза для Одесской области

Российский корабль. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Россия до сих пор держит на патрулировании в Черном море два ракетоносителя, снаряженные "Калибрами". В Средиземной акватории также фиксируется присутствие военных кораблей врага.

Об этом 2 апреля сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море сейчас находятся два вражеских корабля, которые способны выпустить до восьми "Калибров". В Средиземном море на патрулирование выведены четыре судна РФ, три из которых являются носителями 26 крылатых ракет. В Азовской акватории по состоянию на утро активности врага не обнаружено.

Актуальная информация. Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 4 судна, два из которых продолжили движение в сторону Босфора. В Азовское море направлялись 6 кораблей, три из которых — со стороны Турции. В ВМС добавляют: РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, почему РФ пойдет на эскалацию конфликта. А также о поражении десантных катеров в Крыму.