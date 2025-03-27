В Одесі забагато об'єктів ЮНЕСКО - міськрада

Центр Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Депутат Одеської міськради Роман Сеник поскаржився на те, що в місті забагато об'єктів ЮНЕСКО. Через це тепер жодного об'єкта комунальної власності в центрі не можна продати або здати в оренду.

Про це сьогодні йшлося на Комісії з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної, державної регуляторної політики та підприємства.

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Забагато об'єктів ЮНЕСКО

За словами депутата Романа Сеника, для того, щоб здати приміщення в центрі Одеси чи продати його, депутати мають звертатися по узгодження до Міністерства культури. А там, в свою чергу, повинні погодити це питання із контактною групою ЮНЕСКО в Парижі.

"Це грандіозне досягнення міста, яке тепер нам вилазить з усіх боків, це ЮНЕСКО. Ще б зробили на все місто, всю Одесу в ЮНЕСКО і ми взагалі мали б повне щастя. Тепер не можемо жодного об'єкта комунальної власності ні здати в оренду, ні продати без погодження Мінкульту, Мінкульт без погодження з контактною групою, контактну групу без келиха вина в Парижі", — каже Роман Сеник

Додамо, весь історичний центр Одеси (618,54 га) з 2023 року вважається пам'яткою всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Що таке ЮНЕСКО

ЮНЕСКО — міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй. При співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку культури та охороні пам'яток.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як ЮНЕСКО допомагало підрахувати збитки після чергового обстрілу. А також про останній візит цієї організації в Одесу.