В Одессе слишком много объектов ЮНЕСКО - горсовет

Центр Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Депутат Одесского горсовета Роман Сеник пожаловался на то, что в городе слишком много объектов ЮНЕСКО. Из-за этого теперь ни одного объекта коммунальной собственности в центре нельзя продать или сдать в аренду.

Об этом сегодня шла речь на Комиссии по вопросам коммунальной собственности, экономической, инвестиционной, государственной регуляторной политики и предприятия.

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Слишком много объектов ЮНЕСКО

По словам депутата Романа Сеника, для того, чтобы сдать помещение в центре Одессы или продать его, депутаты должны обращаться за согласованием в Министерство культуры. А там, в свою очередь, обязаны согласовать этот вопрос с контактной группой ЮНЕСКО в Париже.

"Это грандиозное достижение города, которое теперь нам вылезает со всех сторон, это ЮНЕСКО. Еще бы сделали на весь город, всю Одессу в ЮНЕСКО и мы вообще имели бы полное счастье. Теперь не можем ни одного объекта коммунальной собственности ни сдать в аренду, ни продать без согласования Минкульта, Минкульт без согласования с контактной группой, контактную группу без бокала вина в Париже", — говорит Роман Сеник

Добавим, весь исторический центр Одессы (618,54 га) с 2023 года считается памятником всемирного наследия ЮНЕСКО.

Что такое ЮНЕСКО

ЮНЕСКО — международная организация, специализированное учреждение Организации Объединенных Наций. При сотрудничестве членов-государств в области образования, науки, культуры способствует ликвидации неграмотности, подготовке национальных кадров, развитию культуры и охране памятников.

Напомним, недавно мы писали о том, как ЮНЕСКО помогало подсчитать убытки после очередного обстрела. А также о последнем визите этой организации в Одессу.