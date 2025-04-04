Подозрения виновным в нанесении удара по Одессе

Одесский художественный музей. Фото: Офис Генерального прокурора Украины

Офис Генерального прокурора Украины сообщил о подозрении двум адмиралам и полковнику вооруженных сил РФ, которые причастны к ракетному удару по объектам ЮНЕСКО в Одессе. Им инкриминируют совершение военных преступлений.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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Кого подозревают

Генеральная прокуратура Украины подозревает в нанесении ракетного удара по объектам ЮНЕСКО в Одессе адмирала, командующего черноморского флота военно-морских сил РФ Александра Моисеева. Вторым фигурантом оказался вице-адмирал, начальник штаба и первый заместитель командующего ЧФ России Сергей Пинчук и полковник, которому он давал приказ на открытие огня. Им инкриминируют ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (военные преступления).

Подробности удара

5 ноября 2023 года был нанесен удар противокорабельной ракетой 3М55 "Оникс" по центральной части Одессы, где находятся памятники, истории, архитектуры и градостроительства, которые находятся в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным следствия, по приказу командующего Александра Моисеева, его заместитель спланировал эту атаку и отдал соответствующее распоряжение своему подчиненному — командиру 15 отдельной береговой ракетной бригады. В результате было повреждено семь объектов культурного наследия украинского народа. Среди них Дворец Потоцкого и Дом Боффо.

"Другие лица из числа политического руководства РФ и военного командования ВС РФ, которые причастны к совершению этого преступления, в настоящее время устанавливаются", — добавляют в сообщении.

Напомним, недавно мы писали об обстреле Одессы 2 апреля. А также о том, почему РФ может пойти на эскалацию конфликта.