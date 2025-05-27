Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли відновлять постачання

В Одесі відключають світло сьогодні — кого торкнеться
Сьогодні, 27 травня, комунальники проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без електрики. Повернути світло в домівки обіцяють до 18:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Плани проведення робіт на 27.05.25.
Центральний РЕМ:
- Магістральна, 76-112,
- Огородня, 101,
- Чумацька, 4-103,
- пров. 1-6й Лазурний, 1-14,
- Лещенка, 70-93,
- пров. Проточний, 13,15,
- Аркаса, 47-126,
- Героїв Зміїного, 48-131,
- Патріотична, 45-120.
Роботи до 17.00
Південний РЕМ:
- Бачинського, 1-63,
- Бригадна, 23-55,
- Геллера, 12-26,
- Курбаса, 15-30,
- Музичка, 7-21,
- Чубаївська, 8-12,
- Штурвальна, 15-21,
- Ахматової, 1-20,
- Бурлюка, 8-30,
- Дачна, 5-30,
- Кришталева, 1,
- пров. 2й Дачний, 1-9,
- пров. Делоне, 3-22,
- пров. Літній, 5,
- пров. Рівний, 1-11,
- Вазова, 9,
- Вертелецького, 7б,13,
- Лядова, 1-9,
- Дмитріївська, 4-45,
- Левкоєва, 1-7,
- Н.-Данченка, 10-16,
- Рясна, 1-35,
- Планетна, 30, 36а,
- Прорізна, 5,5а,
- Собінова, 15-20,
- Флотська, 4-7,
- пров. 1й Рясний, 1-15,
- пров. Флотський, 2-5.
Роботи до 17.00
Північний РЕМ:
- 3-я, 4-а Садова,
- Велика Садова, 1-52,
- Чайкова, 2-71,
- Кошиця, 1-29,
- Штильова, 2-87,
- пров. 1-2й Дунаєвський, 1-12,
- Південна дор., 1-73,
- Миколаївська дор., 65,
- Похила, Глаубермана,
- Мала Садова, 1-17,
- Маріупольська, 23-68,
- пров. Квантовий, 3,5,
- Керченська, 27,
- Кишинівська, 24,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Роботи до 18.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на електроенергію у червні. А також про те, що до кінця літа в Миколаєві з'явиться питна вода.
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