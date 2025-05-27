Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли відновлять постачання

Роботи на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 27 травня, комунальники проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без електрики. Повернути світло в домівки обіцяють до 18:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Плани проведення робіт на 27.05.25.

Центральний РЕМ:

Магістральна, 76-112,

Огородня, 101,

Чумацька, 4-103,

пров. 1-6й Лазурний, 1-14,

Лещенка, 70-93,

пров. Проточний, 13,15,

Аркаса, 47-126,

Героїв Зміїного, 48-131,

Патріотична, 45-120.

Роботи до 17.00

Південний РЕМ:

Бачинського, 1-63,

Бригадна, 23-55,

Геллера, 12-26,

Курбаса, 15-30,

Музичка, 7-21,

Чубаївська, 8-12,

Штурвальна, 15-21,

Ахматової, 1-20,

Бурлюка, 8-30,

Дачна, 5-30,

Кришталева, 1,

пров. 2й Дачний, 1-9,

пров. Делоне, 3-22,

пров. Літній, 5,

пров. Рівний, 1-11,

Вазова, 9,

Вертелецького, 7б,13,

Лядова, 1-9,

Дмитріївська, 4-45,

Левкоєва, 1-7,

Н.-Данченка, 10-16,

Рясна, 1-35,

Планетна, 30, 36а,

Прорізна, 5,5а,

Собінова, 15-20,

Флотська, 4-7,

пров. 1й Рясний, 1-15,

пров. Флотський, 2-5.

Роботи до 17.00

Північний РЕМ:

3-я, 4-а Садова,

Велика Садова, 1-52,

Чайкова, 2-71,

Кошиця, 1-29,

Штильова, 2-87,

пров. 1-2й Дунаєвський, 1-12,

Південна дор., 1-73,

Миколаївська дор., 65,

Похила, Глаубермана,

Мала Садова, 1-17,

Маріупольська, 23-68,

пров. Квантовий, 3,5,

Керченська, 27,

Кишинівська, 24,

пр. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 18.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на електроенергію у червні. А також про те, що до кінця літа в Миколаєві з'явиться питна вода.