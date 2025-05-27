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В Одесі відключають світло сьогодні — кого торкнеться

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Дата публікації: 27 травня 2025 09:50
Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли відновлять постачання
Роботи на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 27 травня, комунальники проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без електрики. Повернути світло в домівки обіцяють до 18:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Плани проведення робіт на 27.05.25.

Центральний РЕМ:

  • Магістральна, 76-112,
  • Огородня, 101,
  • Чумацька, 4-103,
  • пров. 1-6й Лазурний, 1-14,
  • Лещенка, 70-93,
  • пров. Проточний, 13,15,
  • Аркаса, 47-126,
  • Героїв Зміїного, 48-131,
  • Патріотична, 45-120. 

Роботи до 17.00

Південний РЕМ:

  • Бачинського, 1-63,
  • Бригадна, 23-55,
  • Геллера, 12-26,
  • Курбаса, 15-30,
  • Музичка, 7-21,
  • Чубаївська, 8-12,
  • Штурвальна, 15-21,
  • Ахматової, 1-20,
  • Бурлюка, 8-30,
  • Дачна, 5-30,
  • Кришталева, 1,
  • пров. 2й Дачний, 1-9,
  • пров. Делоне, 3-22,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Рівний, 1-11,
  • Вазова, 9,
  • Вертелецького, 7б,13,
  • Лядова, 1-9,
  • Дмитріївська, 4-45,
  • Левкоєва, 1-7,
  • Н.-Данченка, 10-16,
  • Рясна, 1-35,
  • Планетна, 30, 36а,
  • Прорізна, 5,5а,
  • Собінова, 15-20,
  • Флотська, 4-7,
  • пров. 1й Рясний, 1-15,
  • пров. Флотський, 2-5. 

Роботи до 17.00

Північний РЕМ:

  • 3-я, 4-а Садова,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Чайкова, 2-71,
  • Кошиця, 1-29,
  • Штильова, 2-87,
  • пров. 1-2й Дунаєвський, 1-12,
  • Південна дор., 1-73,
  • Миколаївська дор., 65,
  • Похила, Глаубермана,
  • Мала Садова, 1-17,
  • Маріупольська, 23-68,
  • пров. Квантовий, 3,5,
  • Керченська, 27,
  • Кишинівська, 24,
  • пр. Князя В.Великого, 52. 

Роботи до 18.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на електроенергію у червні. А також про те, що до кінця літа в Миколаєві з'явиться питна вода.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси ДТЕК відключення світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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