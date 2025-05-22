Водогін у Миколаєві добудують до кінця літа 2025 року — Віталій Кім

Людина набирає воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

До кінця літа у Миколаєві завершиться будівництво водогону, тому місто нарешті отримає питну воду. Однак залучити до цього проєкту міжнародних партнерів не вдалося через нестачу часу.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у ефірі Ранок.LIVE.

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Після тривалої водної блокади у Миколаєві завершується масштабний проєкт із відновлення водопостачання. Було 2 варіанти фінансування будівництва водогону та очисних споруд: через Міжнародний інвестиційний банк та за рахунок державного бюджету. Однак щоб зробити це за підтримки партнерів, необхідно було би виділити багато часу через тривалі процедури виділення коштів. Тому споруди будуватимуть за гроші платників податків.



"Через Міжнародний інвестиційний банк це було би проєктування протягом року-півтора, експертизи, висновки. Загалом це склало би умовно 2-3 роки. За державний кошт це відбудеться протягом 6-8 місяців", — каже очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Завершити усі роботи з будівництва водогону та очисних споруд планують у кінці літа цього року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що туристичний сезон у Миколаївщині під загрозою. А також про те, що обстрілів цього регіону поменшало.