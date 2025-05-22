Курортный бизнес на Николаевщине на грани гибели - Виталий Ким

Курорт на Николаевщине. Фото иллюстративное: igotoworld

Курортный бизнес в Николаевской области на грани вымирания, поскольку море не удастся открыть для отдыха. Однако для желающих оздоровиться будут предложены некоторые альтернативы.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире Ранок.LIVE.

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Сезон под угрозой

Курортный бизнес на Николаевщине оказался в очень сложном положении. Несмотря на попытки открыть туристический сезон, технические трудности и ситуация с безопасностью не позволяют этого сделать. В то же время базы отдыха с бассейнами и внутренними водоемами можно будет использовать. То же касается и рекреационных зон возле лиманов и рек. Однако предпринимателям это сильно не поможет

"Многие предприятия остаются без доходов уже третий год, а им еще надо платить налоги и как-то охранять свои объекты. Они находятся в той зоне, где постоянно идут обстрелы Мы не сможем открыть туристический сезон",— говорит глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Виталий Ким добавил, что комиссия, на которой должны были решить эту проблему собиралась дважды и оба раза чиновники подходили к выводу, что открыть море не удастся.

Напомним, недавно мы писали об ответе Николаевской ОВА на официальный запрос Новини.LIVE относительно того, будет ли открыт курурт в селе Коблево. А также о том, что одесская Затока для гражданских пока закрыта.