Законно ли отдыхать в селе Коблево на Николаевщине

Пляж в селе Коблево. Фото иллюстративное: visitukraine

Накануне открытия курортного сезона в сети появляется немало рекламы отдыха в селе Коблево на Николаевщине. Однако в связи с опасностью нахождения взрывчатки в море, официально отдых в этой зоне запрещен.

Такой ответ был предоставлен на официальный запрос Новини.LIVE в Николаевскую областную военную администрацию.

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В Николаевской ОВА объяснили, что береговая зона от баз отдыха в селе Коблево до мыса Очаковский признана непригодной для купания. Это связано с реальной опасностью наличия взрывоопасных предметов в воде. Поэтому на побережье установили соответствующие предупреждения ("Заминировано" и "Проход запрещен"). А комендатура Николаевского района будет проверять эту зону на соблюдение мер безопасности.

"Комендатуре Николаевского района совместно с военными формированиями рекомендовано осуществлять контроль за установленным военным командованием запретом посещения отдыхающими морского побережья, использования морских прибрежных вод для плавания, рыбалки, развлечений и т.д.",— говорится в ответе Николаевской ОВА.

Запрет на пребывание в прибрежной зоне касается не только села Коблево, но и Морского, Лугового и Рыбаковки.

Ответ Николаевской ОВА. Фото: Новини.LIVE

Ответ на запрос. Фото: Новини.LIVE

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