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Коблево під забороною — курортний сезон на Миколаївщині

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Дата публікації: 19 травня 2025 19:15
Чи законно відпочивати у селі Коблево на Миколаєвщині
Пляж в селі Коблево. Фото ілюстративне: visitukraine

Напередодні відкриття курортного сезону в мережі з'являється чимало реклами відпочинку у селі Коблеве на Миколаєвщині. Однак у зв'язку з небезпекою знаходження вибухівки у морі, офіційно відпочинок у цій зоні заборонений.

Таку відповідь було надано на офіційний запит Новини.LIVE в Миколаївську обласну військову адміністрацію.

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Відпочинок у селі Коблеве

В Миколаївській ОВА пояснили, що берегова зона від баз відпочинку у селі Коблеве до мису Очаківський визнана непридатною для купання. Це пов'язано із реальною небезпекою наявності вибухонебезпечних предметів у воді. Тому на узбережжі встановили відповідні попередження ("Заміновано" та "Прохід заборонено"). А комендатура Миколаївського району буде перевіряти цю зону на дотримання заходів безпеки.

"Комендатурі Миколаївського району спільно із військовими формуваннями рекомендовано здійснювати контроль за встановленою війьсковим командуванням забороною відвідування відпочивальниками морського узбережжя, використання морських прибрежних вод для плавання, риболовлі, розваг, тощо", — йдеться у відповіді Миколаївської ОВА.

Заборона на перебування у прибрежній зоні стосується не тільки села Коблеве, але й Морського, Лугового, та Рибаківки.

У селі Коблеве на Миколаєвщині поки не відпочинеш - фото 1
Відповідь Миколаївської ОВА. Фото: Новини.LIVE
У селі Коблеве на Миколаєвщині поки не відпочинеш - фото 2
Відповідь на запит. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що можна відпочивати в Затоці на Одещині. А також про 48 пляжів, які планують відкрити в Одесі.

Одеса відпочинок літо Миколаївська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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