Чи законно відпочивати у селі Коблево на Миколаєвщині

Пляж в селі Коблево. Фото ілюстративне: visitukraine

Напередодні відкриття курортного сезону в мережі з'являється чимало реклами відпочинку у селі Коблеве на Миколаєвщині. Однак у зв'язку з небезпекою знаходження вибухівки у морі, офіційно відпочинок у цій зоні заборонений.

Таку відповідь було надано на офіційний запит Новини.LIVE в Миколаївську обласну військову адміністрацію.

Реклама

Читайте також:

Відпочинок у селі Коблеве

В Миколаївській ОВА пояснили, що берегова зона від баз відпочинку у селі Коблеве до мису Очаківський визнана непридатною для купання. Це пов'язано із реальною небезпекою наявності вибухонебезпечних предметів у воді. Тому на узбережжі встановили відповідні попередження ("Заміновано" та "Прохід заборонено"). А комендатура Миколаївського району буде перевіряти цю зону на дотримання заходів безпеки.

"Комендатурі Миколаївського району спільно із військовими формуваннями рекомендовано здійснювати контроль за встановленою війьсковим командуванням забороною відвідування відпочивальниками морського узбережжя, використання морських прибрежних вод для плавання, риболовлі, розваг, тощо", — йдеться у відповіді Миколаївської ОВА.

Заборона на перебування у прибрежній зоні стосується не тільки села Коблеве, але й Морського, Лугового, та Рибаківки.

Відповідь Миколаївської ОВА. Фото: Новини.LIVE

Відповідь на запит. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що можна відпочивати в Затоці на Одещині. А також про 48 пляжів, які планують відкрити в Одесі.