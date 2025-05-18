Первомайський протест біля ТЦК: чоловік порізав руку

Військова спілкується з хлопцем. Фото ілюстративне: Одеський ТЦК та СП

У Миколаївській області чоловік після вручення повістки порізав вени, викликав "швидку" та зібрав групу підтримки. У територіальному центрі комплектування (ТЦК) кажуть — усе було сплановано заздалегідь.

Про це у неділю, 18 травня, повідомили в Миколаївському обласному ТЦК та СП.

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Миколаївець отримав повістку

У відомстві розповідають, що історія почалась з повістки. Чоловік із Первомайського району отримав її на території Київщини для уточнення даних. За невчасне оновлення своїх військових облікових документів система "Оберіг" автоматично передала його у розшук.

Військовозобов'язаний порізав вени

7 травня він з'явився до районного ТЦК, щоб уточнити дані. Йому запропонували пройти медкомісію — стандартна процедура. Але замість цього, за даними ТЦК, чоловік підготував цілу виставу.

"Проте замість проходження ВЛК військовозобов’язаний з незрозумілих причин вирішив вдатися до перформансу. Провокація була продумана і запланована, адже напередодні увечері у соцмережі він закликав людей прийти підтримати його "протест", — написали в ТЦК.

За інформацією ТЦК та СП, вранці 12 травня прийшов до ТЦК не сам, а з кількома людьми — вже з викликаною заздалегідь "швидкою". На очах у присутніх чоловік порізав собі руку. Медики одразу надали допомогу, життю чоловіка нічого не загрожувало.

Нагадаємо, у Харкові, за попередньою інформацією, чоловік покінчив життя самогубством на території ТЦК. Також ми писали, що у Вінниці в ТЦК побили чоловіка на пункті попереднього збору.