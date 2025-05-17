ВЛК без ТЦК - чи можливо пройти самостійно

Військово-лікарська комісія. Фото: Facebook/Київський міський ТЦК і СП

У той час як вручення повісток часто відбувається на вулиці або на блокпостах, дедалі більше чоловіків шукають спосіб пройти медичну перевірку з власної ініціативи — спокійно, законно і без супроводу ТЦК. Така можливість справді передбачена чинним порядком, однак залишається маловідомою. Як скористатися правом на самостійне проходження військову-лікарську комісію і чому бюрократичні нюанси часто стають на заваді навіть у, здавалося б, очевидних випадках звільнення зі служби?

Про це журналістам Новини.LIVE розповів одеський юрист Олексія Шалару.

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ВЛК без ТЦК

Одне з найпоширеніших питань, яке сьогодні хвилює багатьох чоловіків — чи можна пройти ВЛК самостійно, без участі ТЦК. Таким чином не наражаючи себе зайвий раз на стрес і поспіху. Юристи стверджують, що це цілком можливо і навіть передбачено чинним порядком.

"Наявність військових — це взагалі не обов’язково. Наприклад, я сам як придатний до служби зобов’язаний проходити ВЛК щороку. І я це роблю без будь-яких проблем — беру електронне направлення через "Резерв+", приходжу до лікарів, і буквально за один день усе проходжу. Жодного супроводу від ТЦК, ніхто не заважає", — пояснює юрист Олексій Шалару.

Юрист Олексій Шалару, про ВЛК. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, держава вже відкрила можливість цифрової взаємодії, але ці інструменти поки що маловідомі широкому загалу. Саме через це більшість громадян досі вважає, що без ТЦК пройти ВЛК неможливо. Натомість у примусових випадках, коли людей доставляють до ВЛК із затриманням, ситуація змінюється кардинально. Там, за словами правозахисників, зовсім інший підхід, і часто — формальний розгляд справи без реального вивчення стану здоров’я.

"Коли вас привозять насильницьким способом і ви проходите ВЛК за одну годину — то там зовсім інше ставлення, розумієте. Там ніхто не читає довідки, вас просто "проводять" через кабінети. А якщо ви самі прийшли, маєте офіційні документи, які підтверджують ваш стан здоров’я — тоді ситуація інша", — зазначає експерт.

Експерт Олексій Шалару, про ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Звільнення з військової служби

Сьогодні також не менш актуальним залишається питання звільнення з військової служби. Де-юре, військовослужбовець має бути мобілізованим на весь період дії воєнного стану. Але де-факто існують винятки — наприклад, за сімейними обставинами чи за станом здоров’я близьких родичів.

"Зараз у мене на практиці є два випадки. Наприклад, жінка отримала інвалідність другої групи, але їй не написали, що вона потребує постійної допомоги. І от військова частина відмовляє у звільненні, каже: вам повинна була дати цю довідку саме МСЕК. Тобто той орган, який давав інвалідність, мав зазначити потребу в постійній опіці. Але в нашому випадку цього не зробили — і це стало підставою для відмови, попри наявність усіх інших доказів", — розповідає юрист Олексій Шалару.

Юрист Олексій Шалару, про звільнення з військової служби. Фото: Новини.LIVE

Ситуацію ускладнює також плутанина між різними медичними комісіями — ВКК, ВЛК та МСЕК. Кожна з них має власну компетенцію, але в документах не завжди чітко вказано, хто саме має видавати той чи інший висновок. Ще один показовий випадок — ситуація жінки-військовослужбовиці, яка прагнула звільнитися для догляду за дитиною. Формально вона не була визнана "одинокою матір’ю", хоча виховує дитину самостійно. В армії їй відмовили у звільненні, посилаючись на відсутність офіційного статусу.

"Зараз ми звернулися до суду, щоб визнати, що вона є єдиним утриманцем. В неї є дитина до 16 років, і вона фактично одна її забезпечує, хоча не має статусу "одинокої матері". Коли буде відповідне рішення суду, її мають звільнити з лав ЗСУ. Але тут знову нюанси — у законі написано: інвалідність, потреба в опіці, утримання. І кожен цей момент має бути оформлений правильно, інакше військова частина скористається прогалиною і відмовить", — пояснює юрист Олексій Шалару.

Експерт Олексій Шалару про судову систему. Фото: Новини.LIVE

Такі приклади — не виняток, а радше тенденція. Сьогодні військові частини часто намагаються уникнути звільнення військовослужбовців, навіть якщо для цього є правові підстави.

"Ми постійно оскаржуємо відмови в судах — здебільшого в адміністративних. Але наша судова система дуже перевантажена. Суддів не вистачає, провадження тягнуться по кілька місяців. Наприклад, одне зі звільнень ми оскаржили ще в січні, і от уже травень, а суд досі мовчить", — каже експерт.

Юрист Олексій Шалару, про відмови в судах. Фото: Новини.LIVE

Ситуація з проходженням ВЛК та звільненням зі служби в умовах воєнного стану залишається складною та заплутаною для багатьох громадян. Попри наявність цифрових інструментів і правових підстав для ініціативного проходження медичних комісій або демобілізації, на практиці люди стикаються з бюрократичними перепонами, відмовами військових частин та формальним підходом з боку системи.

Раніше ми писали, про те що робити, якщо дорогою на роботу опинився в ТЦК. А також, про законність перевірки військових квитків у поліції.