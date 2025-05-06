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Головна Одеса Їхав на роботу, а опинився в ТЦК — адвокат розповів, що робити

Їхав на роботу, а опинився в ТЦК — адвокат розповів, що робити

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Дата публікації: 6 травня 2025 18:31
Прогул роботи через зупинення працівниками ТЦК — як уникнути проблем з керівництвом, розповів одеський юрист
ТЦК на вулиці. Фото ілюстративне: today.ua

Сьогодні одесити, щоранку прямуючи на роботу, стикаються вже не лише з пробками та з ТЦК. Найчастіше зустрічі з військовими закінчуються у територіальному центрі комплектування та тривають години. Чи може роботодавець звільнити співробітника у разі прогулу з поважних причин?

На це запитання журналістам Новини.LIVE відповів юрист Олексій Шалару.

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Прогул через ТЦК

Відповідно до чинного законодавства, коли працівник не з'явився на робоче місце, його начальник повинен в першу чергу вимагати пояснення щодо причин прогулу. Якщо чоловік "прогуляв" через перевірку документів співробітниками терцентрів комплектування, така ситуація вважається поважною обставиною, запевняють юристи.

"Роботодавець зобов'язаний отримати пояснення від людини. І людина дасть пояснення, що перебувала в ТЦК та СП, надасть відповідні докази. Це може бути повістка з відміткою, датою та часом проходження уточнення або ВЛК. Це є поважною причиною не з'явитися на робочому місці", — каже юрист Олексій Шалару.

Якщо ж у такій ситуації конфлікт із роботодавцем дійде до суду, то Феміда 100% скасує звільнення працівника, додає юрист.

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Олексій Шалару, юрист. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про інспектора, який вимагав гроші за відсутність проблем з ТЦК. А також про схему з ухилення за 3,5 тисячі доларів.

Одеса Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП юрист
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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