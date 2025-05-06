Прогул работы из-за остановки работниками ТЦК — как избежать проблем с руководством, рассказал одесский юрист

ТЦК на улице. Фото иллюстративное: today.ua

Сегодня одесситы, которые направляются каждое утро на работу, сталкиваются уже не только с пробками и с ТЦК. Чаще всего встречи с военными заканчиваются в территориальном центре комплектования и длятся часами. Может ли работодатель уволить сотрудника в случае прогула по уважительной причине?

На этот вопрос журналистам Новини.LIVE ответил юрист Алексей Шалару.

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Прогул из-за ТЦК

Согласно действующему законодательству, когда работник не явился на рабочее место, его начальник должен в первую очередь требовать объяснения относительно причин прогула. Если человек "прогулял" из-за проверки документов сотрудниками терцентров комплектования, такая ситуация считается уважительным обстоятельством, уверяют юристы.

"Работодатель обязан получить объяснения от человека. И человек даст объяснения, что находился в ТЦК и СП, предоставит соответствующие доказательства. Это может быть повестка с отметкой, датой и временем прохождения уточнения или ВВК. Это является уважительной причиной неявки на рабочее место", — говорит юрист Алексей Шалару.

Если же в такой ситуации конфликт с работодателем дойдет до суда, то Фемида 100% отменит увольнение работника, добавляет юрист.

Алексей Шалару, юрист. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали об инспекторе, который требовал деньги за отсутствие проблем с ТЦК. А также о схеме по уклонению за 3,5 тысячи долларов.