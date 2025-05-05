За 3 500 долларов помогала стать многодетным отцом — схема по уклонению в Одесской области

Фото: Главное управление Национальной полиции

Работница суда на Одесчине за деньги оформляла фиктивные статусы "многодетного отца" для желающих избежать мобилизации. Однако ее разоблачили правоохранители, женщине грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции.

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Подробности дела

По данным следствия, организатором схемы была 30-летняя экс-секретарь одного из районных судов Одесской области. Она, используя связи с прошлого места работы, договаривалась о рассмотрении дел по ускоренной процедуре. Кроме того, подозреваемая привлекла к противоправной деятельности своего 30-летнего сожителя и 51-летнюю знакомую. В обязанности сообщников входил поиск "клиентов", желающих избежать мобилизации, и женщин с несовершеннолетними детьми, которые за деньги должны были в суде подтвердить отцовство незнакомых им мужчин. Стоимость на услуги составляла 3500 долларов, из которых матери получали 500 долларов. Правоохранители задержали бывшую сотрудницу суда в Киевской области.

Изъятые деньги. Фото: Главное управление Национальной полиции

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Напомним, недавно мы писали о военном, который переправлял уклонистов. А также о служащем, который занимался кражами.