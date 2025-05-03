Пограничник переправлял уклонистов в ПМР за $6500

Судейский молоток. Фото иллюстративное: Shutterstock

В Одесской области служащий Госпогранслужбы организовал канал побега уклонистов за границу. Он участвовал в схеме, по которой желающие заплатить могли пересечь границу в направлении непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Стоимость "билета на волю" — 6 500 долларов США. Правоохранители разоблачили его преступную деятельность, и он получил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Пограничник переправлял уклонистов

Из материалов следствия известно, что схема работала так: в городе Одесса на улице Одария вблизи "Радиорынка" один из будущих уклонистов случайно познакомился с женщиной. Она предложила помощь с выездом за границу и прислала ему ссылку на Telegram-канал. Там за 6 000-6 500 долларов США обещали "решить вопрос". Мужчине предложили вариант с пересечением границы вне пункта пропуска — через "зеленку" возле молдавского направления, всего 100 метров пешком.

К месту его должен был подвезти неизвестный, а уже у границы его должен был встретить пограничник — именно тот самый главный сержант, который, зная расположение нарядов и уязвимые места охраны рубежа, сопровождал нарушителей.

Правоохранители зафиксировали факт передачи документов, фото денег, переписку в Telegram и планирование выезда. По цене 6 500 долларов США, из которых 1 000 долларов США должны были быть авансом, организаторы уже переправили нескольких человек — по крайней мере три таких случая удалось подтвердить следствию.

"Клиент" должен был перевести средства через криптовалюту или банковскую карточку. Именно этот платеж стал доказательством в деле.

Провозили уклонистов через пункт в молдавском направлении, где не было официального пропуска, а именно "Кучурганы". Мужчин забирали из Одессы, обычно — из района Балковской возле ЖК "Семь Самураев".

Какое наказание за переправку уклонистов

Пограничника задержали, когда один из "клиентов" передал ему часть денег и документы. Он получил наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне сроком два года.

Напомним, военный из Одесской области неоднократно воровал бытовую технику, телефоны, деньги и другое имущество граждан, пока его не разоблачили сотрудники полиции. Также мы писали о военнослужащем, которого судили за домашнее насилие.