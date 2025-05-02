На Одещині

Військовий чоловік. Фото ілюстративне: depositphotos

Військовий з Одещини неодноразово крав побутову техніку, телефони, гроші та інше майно громадян, доки його не викрили співробітники поліції. На службовця відкрили кримінальну справу та скерували її до суду.

Про це Новини.LIVE з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

Військовий з Великої Михайлівки проник до житла сусідки, вкрав її мобільний телефон, мікрохвильову піч та продав їх. Але на цьому службовець не зупинився. Через деякий час він навідався до місцевого Центру культури та привласнив ще один смартфон. А потім, проходячи поблизу магазину "Ромашка", чоловік побачив чужий спортивний велосипед марки SPARK, сів на нього та поїхав додому, вирішивши, що так буде зручніше. Крім того, перебуваючи вдома в свого знайомого, фігурант знайшов ключі від майстерні власника приміщення та вкрав їх. Після чого застосував їх, аби викрасти в товариша Samsung Galaxy A04 та гроші.

На суді фігурант розкаявся у скоєному та заявив, що навіть віддав викрадені велосипед та привласнені кошти та телефон свого знайомого. Додав також, що вибачився перед одним з потерпілих.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) та призначили йому покарання у виді 5 років позбавлення волі. Каяття та наявність малолітньої дитини на утриманні не допомогли йому через велику кількість правопорушень. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно ми також писали про чоловіка, який не з'явився до ТЦК. А також про військовослужбовця, якого судили за домашнє насильство.