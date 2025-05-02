"Панський маєток" у селі Василівка на Одещині, відомий як будинок Людини-вовка, знову повернули громаді.

Садиба "людини-вовка". Фото: Одеська обласна прокуратура

"Панський маєток" у селі Василівка, відомий як будинок Людини-вовка, знову повернули громаді. А договір купівлі-продажу будівлі, яку попередній власник залишив без догляду на понад 15 років — розірвали.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Садиба належить громаді

Господарський суд Одеської області визнав недійсним договір купівлі-продажу щодо "садиби людини-вовка" ще у березні 2025 року. Цей документ був укладений у 2010 році між Василівською сільською радою та приватною ТОВ "Українська кабельна компанія". А сьогодні це підприємство виконало рішення Феміди та передало громаді "Панський маєток" площею 2 тисячі 306,9 м². Він має історичну та архітектурну цінність, однак перебуває в критичному стані і потребує негайної консервації задля відновлення.

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Садиба у Васильївці. Фото: Одеська обласна прокуратура

Садиба знизу. Фото: Одеська обласна прокуратура

Садиба людини-вовка на Одещині

Садиба Дубецьких-Панкеєвих ("Вовче лігво") — палац 1854 року в селі Василівка Біляївського району Одеської області. Тут виріс і проживав найвідоміший пацієнт Зігмунда Фрейда Сергій Панкеєв. З 1917 по 1920 будівлю займало відділення НКВС. Після 1991 року вона почала руйнуватися. Місцеві жителі виймали віконні рами, двері, розбивали стіни на цеглу для своїх домівок. Внаслідок цього обвалився дах, міжповерхові перекриття; на початку 2000-х обрушився і головний західний мур центрального корпусу. Пізніше садибу було продано за 1 млн грн (125 тис. доларів) ТОВ "Українська Кабельна Компанія" під зобов'язання реконструкції у колишньому вигляді до 2017 року. Проте роботи з відновлення так і не розпочалися.

Садиба спереду. Фото: Одеська обласна прокуратура

Садиба в аварійному стані. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно ми писали про стан будинку в Одесі після атаки. А також про перейменування вулиць.

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