Мешканців пошкодженого російським обстрілом будинку евакуюють

Стан 16-поверхового будинку в Одесі після влучання дрону
Фахівці оцінили масштаби руйнувань 16-поверхового будинку, що постраждав в результаті атаки в ніч проти 1 травня. Одразу після евакуації людей, будівельники почали демонтаж аварійних конструкцій.
Про це повідомляє ЖКС Одеси.
Пошкодження будинку
Унаслідок влучання у 16-поверховий будинок було пошкоджено 192 квартири та вибито 205 вікон. Під час обстеження профільними фахівцями виявлено суттєві руйнування будівлі. Комунальні служби розпочали розчищення чисельних завалів і демонтаж аварійних конструкцій. Евакуація людей пройшла успішно.
"Людей з інвалідністю евакуювали співробітники Червоний Хрест Одеса і КП ЖКС. Одна сім'я, яка виявила бажання, була заселена в центр соціально-психологічної допомоги для внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від збройного конфлікту", — заявили в мерії.
Атака в ніч проти 1 травня
В результаті дронової атаки в ніч проти 1 травня в Одесі було пошкоджено 6 багатоповерхових та 12 приватних будинків. Крім того, ворожим обстрілом знищено 7 автомобілів містян. Двоє людей загинуло, ще 15 отримали поранення різного ступеню важкості.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення 3-поверхового будинку в Одесі. А також про стан постраждалих після атаки.
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