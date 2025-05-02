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Стан 16-поверхового будинку в Одесі після влучання дрону

2 травня 2025 14:40
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Мешканців пошкодженого російським обстрілом будинку евакуюють
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Фахівці оцінили масштаби руйнувань 16-поверхового будинку, що постраждав в результаті атаки в ніч проти 1 травня. Одразу після евакуації людей, будівельники почали демонтаж аварійних конструкцій.

Про це повідомляє ЖКС Одеси.

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Пошкодження будинку

Унаслідок влучання у 16-поверховий будинок було пошкоджено 192 квартири та вибито 205 вікон. Під час обстеження профільними фахівцями виявлено суттєві руйнування будівлі. Комунальні служби розпочали розчищення чисельних завалів і демонтаж аварійних конструкцій. Евакуація людей пройшла успішно.

"Людей з інвалідністю евакуювали співробітники Червоний Хрест Одеса і КП ЖКС. Одна сім'я, яка виявила бажання, була заселена в центр соціально-психологічної допомоги для внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від збройного конфлікту", — заявили в мерії.

Пошкоджена багатоповерхівка в Одесі — евакуацію розпочато - фото 1
Евакуація людей. Фото: ЖКС Одеси
Як виглядає 16-поверховий будинок в Одесі після влучання шахеда - фото 3
Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Атака в ніч проти 1 травня

В результаті дронової атаки в ніч проти 1 травня в Одесі було пошкоджено 6 багатоповерхових та 12 приватних будинків. Крім того, ворожим обстрілом знищено 7 автомобілів містян. Двоє людей загинуло, ще 15 отримали поранення різного ступеню важкості.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення 3-поверхового будинку в Одесі. А також про стан постраждалих після атаки.

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