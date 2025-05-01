Уничтоженный российским дроном трехэтажный дом в Одессе не подлежит восстановлению

Последствия удара. Фото: Новини.LIVE

Этой ночью российский дрон попал в трехэтажный жилой дом в одном из районов города. В результате вражеской атаки погибла супружеская пара, многие жители здания получили ранения, некоторые — остались без жилья, поскольку верхние этажи уничтожены окончательно.

Журналисты Новини.LIVE узнавали о том, как одесситы пережили эту ночь с места происшествия.

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Невозможно пережить без последствий

Татьяна — переселенка из Херсона, которая пережила оккупацию в своем родном городе. От обстрелов там погибли четыре ее кошки. И теперь, находясь в тыловой Одессе, женщина снова попала под вражеский обстрел. Дрон РФ этой ночью прилетел в соседний с ней дом. Сегодня, не сдерживая слез, она пришла, чтобы поддержать людей, оказавшихся в эпицентре атаки.

"Я пришла сюда, чтобы молча поддержать тех людей. Я вчера проходила мимо этого дома, посмотрела, как там люди ковырялись в тех кочках, в газоне. Такое невозможно пережить без последствий. Я мечтаю только о двух вещах: увидеть внуков и о нашей победе", — признается Татьяна.

Татьяна, живет по соседству. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Верхние этажи. Фото: Новини.LIVE

Не подлежит восстановлению

Этот трехэтажный дом из 18 квартир подвергся настолько сильному разрушению, что уже не подлежит восстановлению. Здание придется снести, а его жителей планируют расселить.

"Трехэтажный дом, который также пострадал, скорее всего, не подлежит восстановлению. Он подлежит сносу, поэтому будет решаться вопрос расселения и обеспечения жильем людей", — говорит заместитель главы Одесской ОВА Александр Харлов.

Разрушенное здания. Фото: Новини.LIVE

После атаки. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженный дом. Фото: Новини.LIVE

Другие последствия

Всего этой ночью в Одессе было повреждено 6 многоэтажных и 12 частных домов. Кроме того, вражеской атакой уничтожено 7 автомобилей горожан. Сейчас правоохранители фиксируют все факты военных преступлений, чтобы РФ была привлечена к ответственности.

Уничтоженное авто. Фото: Новини.LIVE

Возле дома. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о пострадавшем 16-этажном доме. А также об отделении "Новой почты".