Уничтоженный российским дроном трехэтажный дом в Одессе не подлежит восстановлению

Дрон уничтожил 3-этажный дом в Одессе и убил семейную пару
Этой ночью российский дрон попал в трехэтажный жилой дом в одном из районов города. В результате вражеской атаки погибла супружеская пара, многие жители здания получили ранения, некоторые — остались без жилья, поскольку верхние этажи уничтожены окончательно.
Журналисты Новини.LIVE узнавали о том, как одесситы пережили эту ночь с места происшествия.
Невозможно пережить без последствий
Татьяна — переселенка из Херсона, которая пережила оккупацию в своем родном городе. От обстрелов там погибли четыре ее кошки. И теперь, находясь в тыловой Одессе, женщина снова попала под вражеский обстрел. Дрон РФ этой ночью прилетел в соседний с ней дом. Сегодня, не сдерживая слез, она пришла, чтобы поддержать людей, оказавшихся в эпицентре атаки.
"Я пришла сюда, чтобы молча поддержать тех людей. Я вчера проходила мимо этого дома, посмотрела, как там люди ковырялись в тех кочках, в газоне. Такое невозможно пережить без последствий. Я мечтаю только о двух вещах: увидеть внуков и о нашей победе", — признается Татьяна.
Не подлежит восстановлению
Этот трехэтажный дом из 18 квартир подвергся настолько сильному разрушению, что уже не подлежит восстановлению. Здание придется снести, а его жителей планируют расселить.
"Трехэтажный дом, который также пострадал, скорее всего, не подлежит восстановлению. Он подлежит сносу, поэтому будет решаться вопрос расселения и обеспечения жильем людей", — говорит заместитель главы Одесской ОВА Александр Харлов.
Другие последствия
Всего этой ночью в Одессе было повреждено 6 многоэтажных и 12 частных домов. Кроме того, вражеской атакой уничтожено 7 автомобилей горожан. Сейчас правоохранители фиксируют все факты военных преступлений, чтобы РФ была привлечена к ответственности.
Напомним, недавно мы писали о пострадавшем 16-этажном доме. А также об отделении "Новой почты".
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