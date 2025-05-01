Знищений російським дроном триповерховий будинок в Одесі не підлягає відновленню

Наслідки удару. Фото: Новини.LIVE

Цієї ночі російських дрон влучив у триповерховий житловий будинок в одному з районів міста. В результаті ворожої атаки загинула подружня пара, чимало мешканців будівлі отримали поранення, деякі — лишилися без житла, оскільки верхні поверхи знищені остаточно.

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися про те, як одесити пережили цю ніч з місця події.

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Неможливо пережити без наслідків

Тетяна — переселенка з Херсону, яка пережила окупацію в своєму рідному місті. Від обстрілів там загинули чотири її кішки. І тепер, перебуваючи в тиловій Одесі, жінка знову потрапила під ворожий обстріл. Дрон РФ цієї ночі прилетів у сусідній з нею будинок. Сьогодні, не стримуючи сліз, вона прийшла аби підтримати людей, що опинилися в епіцентрі атаки.

"Я прийшла сюди, аби мовчки підтримати тих людей. Я вчора проходила мимо цього дому, подивилася, як там люди ковирялися в тих кочках, у газоні. Таке неможливо пережити без наслідків. Я мрію тільки про дві речі: побачити онуків та про нашу перемогу", — зізнається Тетяна.

Тетяна, живе по сусідству. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Верхні поверхи. Фото: Новини.LIVE

Не підлягає відновленню

Цей триповерховий будинок з 18 квартир зазнав настільки сильне руйнування та не підлягає відновленню. Будівлю доведеться знести, а її мешканців планують розселити.

"Триповерховий будинок, який також постраждав, скоріш за все, не підлягає відновленню. Він підлягає знесенню, тому буде вирішуватися питання розселення і забезпечення житлом вказаних людей", — каже заступник очільника Одеської ОВА Олександр Харлов.

Руйнування будівлі. Фото: Новини.LIVE

Після атаки. Фото: Новини.LIVE

Понівечений будинок. Фото: Новини.LIVE

Інші наслідки

Загалом цієї ночі в Одесі було пошкоджено 6 багатоповерхових та 12 приватних будинків. Крім того, ворожою атакою знищено 7 автомобілів містян. Наразі правоохоронці фіксують усі факти воєнних злочинів, аби РФ була притягнута до відповідальності.

Знищене авто. Фото: Новини.LIVE

Біля будинку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 16-поверховий будинок, що постраждав. А також про відділення "Нової пошти".