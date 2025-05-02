Жильцов поврежденного российским обстрелом дома эвакуируют

Повредженный дом. Фото: Новини.LIVE

Специалисты оценили масштабы разрушений 16-этажного дома, пострадавшего в результате атаки в ночь на 1 мая. Сразу после эвакуации людей, строители начали демонтаж аварийных конструкций.

Об этом сообщает ЖКС Одессы.

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Повреждения дома

В результате попадания в 16-этажный дом было повреждено 192 квартиры и выбито 205 окон. При обследовании профильными специалистами выявлены существенные разрушения здания. Коммунальные службы начали расчистку многочисленных завалов и демонтаж аварийных конструкций. Эвакуация людей прошла успешно.

"Людей с инвалидностью эвакуировали сотрудники Красный Крест Одесса и КП ЖКС. Одна семья, которая изъявила желание, была заселена в центр социально-психологической помощи для внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от вооруженного конфликта",— заявили в мэрии.

Эвакуация людей. Фото: ЖКС Одессы

Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE

Атака в ночь на 1 мая

В результате дроновой атаки в ночь на 1 мая в Одессе было повреждено 6 многоэтажных и 12 частных домов. Кроме того, вражеским обстрелом уничтожено 7 автомобилей горожан. Два человека погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, недавно мы писали об уничтожении 3-этажного дома в Одессе. А также о состоянии пострадавших после атаки.