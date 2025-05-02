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Усадьбу человека-волка на Одесчине вернули громаде — что дальше

2 мая 2025 18:45
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
"Барское имение" в селе Васильевка Одесской области, известное как дом Человека-волка, снова вернули общине.
Усадьба "человека-волка". Фото: Одесская областная прокуратура
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

"Панское имение" в селе Васильевка, известное как дом Человека-волка, снова вернули громаде. А договор купли-продажи здания, которое предыдущий владелец оставил без присмотра более чем на 15 лет — расторгли.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Усадьба принадлежит общине

Хозяйственный суд Одесской области признал недействительным договор купли-продажи по "усадьбе человека-волка", еще в марте 2025 года. Этот документ был заключен в 2010 году между Васильевским сельским советом и частной ООО "Украинская кабельная компания". А сегодня это предприятие выполнило решение Фемиды и передало громаде "Панское имение" площадью 2 тысячи 306,9 м². Оно имеет историческую и архитектурную ценность, однако находится в критическом состоянии и требует немедленной консервации для восстановления.

Усадьба человека-волка на Одесчине снова в принадлежит громаде - фото 1
Усадьба в Васильевке. Фото: Одесская областная прокуратура
Усадьба человека-волка на Одесчине снова в принадлежит громаде - фото 2
Усадьба снизу. Фото: Одесская областная прокуратура

Усадьба человека-волка в Одесской области

Усадьба Дубецких-Панкеевых ("Волчье логово") — дворец 1854 года в селе Васильевка Беляевского района Одесской области. Здесь вырос и проживал самый известный пациент Зигмунда Фрейда Сергей Панкеев. С 1917 по 1920 здание занимало отделение НКВД. После 1991 года оно начало разрушаться. Местные жители вынимали оконные рамы, двери, разбивали стены на кирпичи для своих домов. Вследствие этого обвалилась крыша, межэтажные перекрытия; в начале 2000-х обрушилась и главная западная стена центрального корпуса. Позже усадьба была продана за 1 млн.грн (125 тыс. долларов) ООО "Украинская Кабельная Компания" под обязательство реконструкции в прежнем виде до 2017 года. Однако работы по восстановлению так и не начались.

Усадьба человека-волка на Одесчине снова в принадлежит громаде - фото 3
Усадьба спереди. Фото: Одесская областная прокуратура
Усадьба человека-волка на Одесчине снова в принадлежит громаде - фото 4
Усадьба в аварийном состоянии. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали о состоянии дома в Одессе после атаки. А также о переименовании улиц.

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