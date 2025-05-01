Мешканець Одещини проїгнорував повістку від поліції до ТЦК - вирок суду

Мобілізовані. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Мешканець Одещини потрапив до відділку поліції в результаті перевірки документів. Правоохоронці виписали чоловіку повістку до терцентру комплектування, оскільки він не стояв на обліку в ТЦК, однак цю вимогу він проігнорував.

Про це Новини.LIVE з Єдиного реєстру судових рішень

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Подробиці справи

Уродженець села Одаї Шираївського району був зупинений на вулиці працівниками поліції. Після перевірка документів чоловікад оправили до відділку ГУНП, де йому виписали повістку. Фігурант мав з’явитися до ТЦК задля подальшого проходження медичної комісії. Однак чоловік нікуди не пішов, через що на нього відкрили справу.

Що вирішив суд

Чоловік у присутності адвоката визнав свою винуватість за ч. 1 ст. 337 КК України (ухилення від мобілізації). Він має протяго місяця сплатити чотириста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 6 800 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який вкрав телефон та втік. А також про військовослужбовця, якого судили за домашнє насильство.