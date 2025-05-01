Житель Одесской области проигнорировал повестку от полиции в ТЦК - приговор суда

Мобилизованные мобилизованные. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Житель Одесской области попал в отделение полиции в результате проверки документов. Правоохранители выписали мужчине повестку в терцентр комплектования, поскольку он не стоял на учете в ТЦК, однако это требование он проигнорировал.

Об этом Новини.LIVE из Единого реестра судебных решений

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Подробности дела

Уроженец села Одаи Шираевского района был остановлен на улице работниками полиции. После проверки документов мужчину отправили в отделение ГУНП, где ему выписали повестку. Фигурант должен был появиться в ТЦК для дальнейшего прохождения медицинской комиссии. Однако мужчина никуда не пошел, из-за чего на него открыли дело.

Что решил суд

Мужчина в присутствии адвоката признал свою виновность по ч. 1 ст. 337 УК Украины (уклонение от мобилизации). Он должен в течение месяца оплатить четыреста необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 6 800 гривен.

Напомним, недавно мы писали о военном, который украл телефон и сбежал. А также про военнослужащего, которого судили за домашнее насилие.