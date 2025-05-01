Житель Одесской области проигнорировал повестку от полиции в ТЦК - приговор суда

Взял повестку, а в ТЦК не явился — как наказал суд на Одесчине
Житель Одесской области попал в отделение полиции в результате проверки документов. Правоохранители выписали мужчине повестку в терцентр комплектования, поскольку он не стоял на учете в ТЦК, однако это требование он проигнорировал.
Об этом Новини.LIVE из Единого реестра судебных решений
Подробности дела
Уроженец села Одаи Шираевского района был остановлен на улице работниками полиции. После проверки документов мужчину отправили в отделение ГУНП, где ему выписали повестку. Фигурант должен был появиться в ТЦК для дальнейшего прохождения медицинской комиссии. Однако мужчина никуда не пошел, из-за чего на него открыли дело.
Что решил суд
Мужчина в присутствии адвоката признал свою виновность по ч. 1 ст. 337 УК Украины (уклонение от мобилизации). Он должен в течение месяца оплатить четыреста необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 6 800 гривен.
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