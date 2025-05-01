В одному з одеських супермаркетів знайшли тіло вантажника - подробиці

Поліцейський на місці. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

В одному з одеських супермаркетів знайшли тіло вантажника. Співробітника магазину виявили у шахті ліфта, наразі правоохоронці встановлюють обставини його загибелі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини). У рамках провадження тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

"Після зʼясування всіх обставин події буде надано оцінку діям осіб, які несуть відповідальність за дотримання заходів безпеки на виробництві", — йдеться у повідомленні поліцейських.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який відправляв відео статевих актів маленькій дівчинці. А також про про мешканця Миколаєвщини, який кинув гранату у поліцейських.