Житель Одещини знімав на телефон заборонені відео та надсилав його 12-річній дівчинці

Режисер порно. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканець Одещини знімав відео порнографічного характеру та надсилав його 12-річній сусідці. На чоловіка відкрили кримінальну справу, йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 22-річний житель Березівського району навмисно вдома знімав на телефонну камеру задоволення власної статевої пристрасті. Відеозаписи порнографічного характеру він відправляв через соціальну мережу в чат знайомій 12-річній дівчинці, з якою проживає в одному населеному пункті. Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання підозрюваного, в ході якого вилучили низку речових доказів протиправної діяльності.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 301, та ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (виготовлення порнографії з метою розповсюдження серед неповнолітніх та розпускні дії щодо малолітньої особи). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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