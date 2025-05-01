Підозрюваний під вартою. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Мешканець Миколаєвщини кинув гранату в поліцейських: один правоохоронець загинув, троє поранені. На чоловіка відкрили кримінальну справу, йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, два екіпажі інспекторів патрульної поліції Вознесенського райуправління прибули за викликом щодо сімейної сварки. На місці вони виявили 48-річного чоловіка, який поводився агресивно, вступив у конфлікт, а під час спроби його затримання кинув у бік службовців вибуховий пристрій. В результаті цього загинув 21-річний правоохоронець, ще троє його колег зазнали осколкових поранень кінцівок та були госпіталізовані.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України (посягання на життя працівників правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). За вчинене йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, якого судили за домашнє насильство. А також про обкрадання матері зниклого безвісті.