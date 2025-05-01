Кинув гранату в поліцейських — що загрожує мешканцю Миколаївщини
Мешканець Миколаєвщини кинув гранату в поліцейських: один правоохоронець загинув, троє поранені. На чоловіка відкрили кримінальну справу, йому загрожує довічне ув'язнення.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
Подробиці справи
За даними слідства, два екіпажі інспекторів патрульної поліції Вознесенського райуправління прибули за викликом щодо сімейної сварки. На місці вони виявили 48-річного чоловіка, який поводився агресивно, вступив у конфлікт, а під час спроби його затримання кинув у бік службовців вибуховий пристрій. В результаті цього загинув 21-річний правоохоронець, ще троє його колег зазнали осколкових поранень кінцівок та були госпіталізовані.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомили про підозру за ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України (посягання на життя працівників правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). За вчинене йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.
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