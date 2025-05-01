Подозреваемый под стражей. Фото: Николаевская областная прокуратура

Житель Николаевщины бросил гранату в полицейских: один правоохранитель погиб, трое ранены. На мужчину открыли уголовное дело, ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, два экипажа инспекторов патрульной полиции Вознесенского райуправления прибыли по вызову относительно семейной ссоры. На месте они обнаружили 48-летнего мужчину, который вел себя агрессивно, вступил в конфликт, а при попытке его задержания бросил в сторону служащих взрывное устройство. В результате этого погиб 21-летний правоохранитель, еще трое его коллег получили осколочные ранения конечностей и были госпитализированы.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). За совершенное ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, недавно мы писали о военном, которого судили за домашнее насилие. А также об обворовывании матери пропавшего без вести.