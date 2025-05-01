Кинул гранату в полицейских — что грозит жителю Николаевщины
Житель Николаевщины бросил гранату в полицейских: один правоохранитель погиб, трое ранены. На мужчину открыли уголовное дело, ему грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.
Подробности дела
По данным следствия, два экипажа инспекторов патрульной полиции Вознесенского райуправления прибыли по вызову относительно семейной ссоры. На месте они обнаружили 48-летнего мужчину, который вел себя агрессивно, вступил в конфликт, а при попытке его задержания бросил в сторону служащих взрывное устройство. В результате этого погиб 21-летний правоохранитель, еще трое его коллег получили осколочные ранения конечностей и были госпитализированы.
Какое наказание грозит
Фигуранту сообщили о подозрении по ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). За совершенное ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.
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