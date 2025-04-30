Военного ВСУ из Одесской области судили за домашнее насилие - приговор

Военные в форме. Фото иллюстративное: Украинское радио

Солдат из Одесской области унижал свою бывшую сожительницу, толкал ее и угрожал ей физической расправой. Однако запуганная женщина в конце концов обиделась и подала на него в суд.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из Березовки Одесской области разошелся со своей девушкой, с которой он проживал в течение 4 лет. Однако после развода мужчина начал приезжать к ней, оскорблять нецензурной бранью, толкать, и угрожать ей расправой. Женщина более полугода страдала от психологического насилия от служащего и в конце концов подала на него иск в суд.

Что решил суд

Военного признали виновным по статье 126-1 УК Украины (домашнее насилие). Мужчина мог получить 13 месяцев лишения свободы, однако суд избрал наказание в виде служебного ограничения для на аналогичный срок с отчислением 20% суммы денежного обеспечения в доход государства. В течение этого времени осужденный не может быть повышен по должности в звании, а срок наказания не зачтется ему как выслуга лет.

Напомним, недавно мы писали о военном, который любил наркотики. А также о мужчине, который не пришел в ТЦК на определенную дату.