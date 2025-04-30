Військового ЗСУ з Одещини судили за домашнє насильство - вирок

Військові у формі. Фото ілюстративне: Українське радіо

Солдат з Одещини принижував свою колишню співмешканку, штовхав її та погрожував їй фізичною розправою. Однак залякана жінка врешті-решт образилась та подала на нього до суду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з Березівки на Одещині розійшовся зі своєю дівчиною, з якою він проживав протягом 4 років. Однак після розлучання чоловік почав приїздити до неї, ображати нецензурною лайкою, штовхати, та погрожувати їй розправою. Жінка понад півроку потерпала від психологічного насильства від службовця та врешті-решт подала на нього позов до суду.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за статтею 126-1 КК України (домашнє насильство). Чоловік міг отримати 13 місяців позбавлення волі, однак суд обрав покарання у вигляді службового обмеження для на аналогічний строк з відрахуванням 20% суми грошового забезпечення в дохід держави. Протягом цього часу засуджений не може бути підвищений за посадою у званні, а строк покарання не зарахується йому як вислуга років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який полюбляв наркотики. А також про чоловіка, який не прийшов в ТЦК на визначену дату.