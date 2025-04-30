Женщина из Одесской области обманула свою свекровь, у которой сын пропал без вести на войне

Полицейская с протоколом. Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Жительница Болградского района украла 179 тысяч гривен у своей свекрови, которые пенсионерка получила за пропавшего без вести сына. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит до 8 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

72-летняя женщина обратилась в полицию и сообщила, что неизвестный похитил с ее банковского счета почти 180 тысяч гривен. Эти средства она получила от государства в качестве помощи членам семей пропавших без вести военных. Заявительница узнала об этом, когда пришла в финансовое учреждение снимать с карты деньги.



Полицейские установили, что к этому причастна 30-летняя бывшая невестка потерпевшей. Фигурантка по просьбе пожилой женщины помогла ей с оформлением документов и банковского счета. Пенсионерка сняла часть денег со своей карты и отдала бывшей родственнице для своих внуков. Впрочем, той этого оказалось мало, поэтому остальные она решила присвоить самостоятельно. Подозреваемая на своем смартфоне установила приложение онлайн-банкинга и ввела конфиденциальные данные карты свекрови. Так в течение 10-ти дней она несколькими транзакциями перечислила себе 179 тысяч гривен, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по части 1 статьи 361 и части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных систем и кража в условиях военного положения). Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о командире, который оформил боевые выплаты за ремонт. А также о военном, у которого нашли наркотики.